MSB: Terör inlerine girmeye devam ediyoruz
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.
|01 Mart 2021 14:33
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından operasyon hakkında yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu ile Irak kuzeyindeki terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Terör örgütü PKK'ya ait 80 adet Ak-47 piyade tüfeği mühimmatı, 25 adet Ak-47 piyade tüfeği şarjörü, 18 adet Kanas şarjörü, 1 adet EYP ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi" ifadeleri kullanıldı.
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