Tek maddelik anayasa... 'Devlet adaleti sağlamakla yükümlüdür'
|01 Mart 2021 14:49
|+Aa- Yazdır
Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge, AK Parti Genel Bakanvekili Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmesi köşesine taşıdı.
Büyük kongreye hazırlanan AK Parti'nin reform ve anayasa çalışmalarını anlatan Kurtulmuş, teşkilatlardaki değişime ilişkin, "Burada iki önemli şey var. Birincisi, kadrolarımızda yüzde 70 gibi yüksek bir oranda yenilenme ve gençleşme oldu. Yönetimde kadınların oranı arttı. İkincisi, kongrelerimizde geçmişte görev yapmış il ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz de bulundular. Böylece tam bir kucaklaşmayla, bayram havasıyla gerçekleşti kongreler. Bu çok önemli bir moral ve enerjidir" ifadelerini kullandı.
AK Parti teşkilatlarındaki değişim "Küresel lider Erdoğan'ın üzerindeki yükü alacak kadrolar" ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Yerel seçim sonrası eksiklerimizi, hatalarımızı gözden geçirdik. Bu noktada adaleti ve ekonomiyi içine alan iki paket halinde bir reform zinciri hazırladık. Cumhurbaşkanımız kısa süre içinde açıklayacak. Muhtemelen mart ayı içinde" dedi.
Çekirge, görüşmeye ilişkin yazısında şunları kaydetti:
Demokrasinin güçlenmesi ve reformlar konusu açılınca soruyorum: Bir de yeni anayasa öneriniz var. Bunu nasıl yapacaksınız? Muhalefetle görüşecek misiniz? Mesela CHP'nin kapısını çalacak mısınız?
Numan Bey gülümseyerek bir cevap veriyor: "Anayasa AK Parti'nin anayasası değil ki. Elbette siyasi partilerle, toplumun tüm kesimleriyle konuşacağız. Bu ortaklaşa bir iradenin sonucu olur.
Peki sizce en önemli madde ne olmalıdır?
"Eğer tek maddelik bir anayasa yazsam şöyle derim: Devlet adaleti sağlamakla yükümlüdür". Doğrusu Numan Kurtulmuş'un bu sözünü çok sevdim. Bana göre de tek madde yeter"
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, Diyarbakır'daki aileleri ziyaret etti: Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum
01 Mart 2021 13:59
|CHP'den istifa eden Sancar: Kaset çıkarsa açıklama yaparım
01 Mart 2021 12:58
|Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nı yarın açıklayacak
01 Mart 2021 09:46
|Normalleşme ile ilgili kararların alınacağı Kabine toplantı saati belli oldu
01 Mart 2021 08:20
|Yunan basınından dikkat çeken Türkiye yazısı: Açık kapı
01 Mart 2021 08:11
|HDP, yol haritası üzerinde çalışıyor
01 Mart 2021 07:59
|CHP'de 'Ayıp' depremi: Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi
01 Mart 2021 01:21
|1 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
01 Mart 2021 00:02
|Türkiye'den Myanmar açıklaması!
28 Şubat 2021 23:50
|Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 28 Şubat paylaşımı
28 Şubat 2021 20:28