Tek maddelik anayasa... 'Devlet adaleti sağlamakla yükümlüdür'

Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge, AK Parti Genel Bakanvekili Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmesi köşesine taşıdı.

Büyük kongreye hazırlanan AK Parti'nin reform ve anayasa çalışmalarını anlatan Kurtulmuş, teşkilatlardaki değişime ilişkin, "Burada iki önemli şey var. Birincisi, kadrolarımızda yüzde 70 gibi yüksek bir oranda yenilenme ve gençleşme oldu. Yönetimde kadınların oranı arttı. İkincisi, kongrelerimizde geçmişte görev yapmış il ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz de bulundular. Böylece tam bir kucaklaşmayla, bayram havasıyla gerçekleşti kongreler. Bu çok önemli bir moral ve enerjidir" ifadelerini kullandı.

AK Parti teşkilatlarındaki değişim "Küresel lider Erdoğan'ın üzerindeki yükü alacak kadrolar" ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Yerel seçim sonrası eksiklerimizi, hatalarımızı gözden geçirdik. Bu noktada adaleti ve ekonomiyi içine alan iki paket halinde bir reform zinciri hazırladık. Cumhurbaşkanımız kısa süre içinde açıklayacak. Muhtemelen mart ayı içinde" dedi.

Çekirge, görüşmeye ilişkin yazısında şunları kaydetti:

Demokrasinin güçlenmesi ve reformlar konusu açılınca soruyorum: Bir de yeni anayasa öneriniz var. Bunu nasıl yapacaksınız? Muhalefetle görüşecek misiniz? Mesela CHP'nin kapısını çalacak mısınız?

Numan Bey gülümseyerek bir cevap veriyor: "Anayasa AK Parti'nin anayasası değil ki. Elbette siyasi partilerle, toplumun tüm kesimleriyle konuşacağız. Bu ortaklaşa bir iradenin sonucu olur.

Peki sizce en önemli madde ne olmalıdır?

"Eğer tek maddelik bir anayasa yazsam şöyle derim: Devlet adaleti sağlamakla yükümlüdür". Doğrusu Numan Kurtulmuş'un bu sözünü çok sevdim. Bana göre de tek madde yeter"