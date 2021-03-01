İzmir'de depreme karşı riskli yapılar için ilçe belediyelerine plan yapma yetkisi verildi

İzmir'de depreme karşı riskli konumdaki yapıların hızlı dönüşümü için ilçe belediyelerine plan yapma yetkisi verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında Kültürpark'taki İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde yapıldı.

İmar, Bayındırlık, Hukuk, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm komisyonlarından meclis gündemine gelen raporların görüşüldüğü toplantıda, depremde hasar gören yapıların bulunduğu ilçelerde dönüşümün hızlandırılması kararı alındı.

Toplantıda, 30 Ekim'de meydana gelen deprem sonrasında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 1998 yılındaki yönetmelik öncesi ruhsat alan veya 6306 sayılı yasayla riskli kabul edilen yapıların dönüşümü için ilçe belediyelerine yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Düzenlemeyle evleri hasar gören ya da riskli tespit edilen vatandaşlar, yeni konutlarını hak kaybı yaşamadan, detaylı zemin etütleri doğrultusunda deprem yönetmeliğine uygun olarak yapabilecek.

- Bakanlık onayıyla hazırlandı

Soyer, yaptığı konuşmada, depremin ardından belediye olarak hızlı bir çalışma yaptıklarını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iş birliği içinde, onların da onayını aldıktan sonra söz konusu önergeyi meclis gündemine getirdiklerini söyledi.

Yeni düzenlemeyle ilgili farklı seslerin çıkabileceğine dikkat çeken Soyer, şöyle konuştu:

"Birinci olarak bu düzenleme kaçak yapılara meşruiyet kazandırmak için yapılan bir çalışma değil. Ruhsatlandırılmış, planlı alanda yer alan binalarla ilgili verilen bir karar. Ne nüfus yoğunluğunu ne de yapılaşmayı arttırıyoruz. Mevcut durumu koruyarak deprem nedeniyle kaybolan haklarını vatandaşa iade ediyoruz. Bu düzenleme sadece hasarlı yapılarla ilgili değil, benzer bir felaket yaşanırsa hasar alma ihtimali olan yapıları da ilgilendiriyor. Biz bir daha böyle bir felaket yaşandığında can kaybı olmasın diye yola çıktık."

Bu karar sonrası ilçe belediye başkanlarının mevcut durumun korunacağı alanlar üzerinde titiz ve hızlı bir çalışma yapmasını, planların meclis gündemine getirilmesini beklediklerini anlatan Soyer, İnşaat Mühendisleri Odasının da gelecek hafta kentin yapı stoğu envanterini çıkarmaya başlayacağını bildirdi.

- Dünya Bankası kaynağı için görüşmeler

Dünya Bankası ile deprem sonrası kentsel dönüşüm için 250 milyon dolarlık, çok düşük faizli, 5 yılı ödemesiz 30 yıl vadeli kaynak için müzakerede bulunduklarını aktaran Soyer, son İzmir ziyaretinde konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü aktardı.

Soyer, Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarıyla yaptıkları görüşmelerde bunun şekillendiğini, İller Bankası üzerinden aktarılabilecek bu kaynak için destek istediğini belirterek, "Benim şahsi izlenimim olumlu yaklaştı ama inceleteceğini de söyledi. Dilerim, bir an önce, taktir edilirse çok hızlı bir şekilde Dünya Bankasının bir iki ay içinde bu kaynağı aktarması mümkün." dedi.

- "Güzel bir iş yaptık ve devam edelim"

CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılıç, ilçe belediyelerinin plan yapmak için 5 ay süresinin olduğunu, planların Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylanmasının ardından dönüşümün gerçekleşeceğini söyledi.

AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ise depremin ardından siyasi parti ayrımı yapmadan kenetlendiklerini dile getirerek, "Kentimiz için büyük önem arz eden çalışma için Bakanımız Murat Kurum ve Başkanımız Tunç Soyer'e, Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ'a ve belediye bürokratlarına teşekkür ederim. Kent daha iyi şeyler hak ediyor. Bir daha bu kentte göçüklerden küçücük bedenler çıkarmayalım. Güzel bir iş yaptık ve devam edelim." ifadelerini kullandı.

Meclis üyeleri, toplantının sonunda İzmir depreminde ölen vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.