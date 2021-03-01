Bankacılık sektörünün toplam karı yıllık bazda 45,2 azaldı

DARBEYE KATILMAYAN 10 BİN KİŞİ SORUŞTURULUYOR... 2 BİN 396 KİŞİ AÇIĞA ALINDI FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine katılmayan uyuyan hücreleri bir bir deşifre ediliyor. TSK'da örgüt bağlantısı olduğu iddia edilen 10 bin personel hakkında soruşturma yürütülüyor. Kara Kuvvetleri'nden bin 563, Deniz Kuvvetleri'nden 322, Hava Kuvvetleri'nden 511 olmak üzere toplam 2 bin 396 kişi açığa alınmış durumda.