Bankacılık sektörünün toplam karı yıllık bazda 45,2 azaldı
BDDK verilerine göre; Ocak ayında Türk bankacılık sektörünün toplam karı 4,34 milyar liraya geriledi.
|01 Mart 2021 15:15
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam karı ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 45,2 azalarak 7,92 milyar liradan 4,34 milyar liraya geriledi. Bankaların takipteki alacaklarının toplam kredilere oranı Ocak'ta yüzde 4,08 oldu. Bu oran 2020'nin aynı döneminde yüzde 5,34 seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu ayda çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 14 olurken, sermaye yeterliliği standart rasyosu yüzde 18 olarak gerçekleşti.
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