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İl Emniyet Müdüründen polislik hayali kuran çocuğa 'üniforma'

Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, polislik hayali kuran 12 yaşındaki Tuba Tosun'a üniforma hediye etti.
 01 Mart 2021 15:22
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İl Emniyet Müdüründen polislik hayali kuran çocuğa 'üniforma'

Yumurtalık ilçesinde çalışma yürüten Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri Dervişiye Mahallesi'nde annesi cezaevinde bulunan, görme ve işitme engelli babası ile anneannesiyle birlikte yaşayan Tuba Tosun'un evini ziyaret etti.

Minik Tuba'nın polislik hayalini öğrenen ekipler, harekete geçerek durumu İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye iletti.

Emniyet Müdürü İnci'nin talimatı ile İlçe Emniyet Amiri Çetin Kayıhan ve Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleriyle minik Tuba için hazırlanan polis üniforması kendisine ulaştırıldı.

Polis ablalarının üniformasını giydirdiği Tuba, daha sonra ekip aracıyla şehir turu atmanın mutluluğunu yaşadı.

Anadolu Ajansı
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