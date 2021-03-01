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Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında karar açıklandı

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat
 01 Mart 2021 15:23
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Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan yargılandığı davada beraat kararı verildi.

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a, "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle yargılandıkları davada beraat kararı çıktı.
Memurlar.Net
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