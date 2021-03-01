55 mutasyon vakası görülen ilde vakalar artışa geçti
|01 Mart 2021 15:36
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Koronavirüs salgınının başlangıcında vaka sayılarıyla gündeme gelen kentte, günlük vaka sayıları, 2021 yılının ilk 2 ayında günlük 30'lara kadar düşmüştü.
Yoğun bakım ünitelerinde de ciddi hasta azalışları oldu. Şubat ayı sonu itibariyle ise vaka sayıları tekrar tırmanışa geçti. Günlük vaka sayısı 75'leri buldu. Mutasyonlu virüs vaka sayısı ise 35 oldu.
Tedbirlere uyulması istendi
Zonguldak Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü, halkı tedbirlere uymaları yönünde uyarılarına devam ediyor. Valilik tarafından oluşturulan ekipler, kentin birçok noktasında sık sık denetimler yaparak tedbirlere uymayanlara cezai işlem uyguluyor.
Bankada bir işi için kent merkezine gelmek zorunda olduğunu ifade eden Safiye Beklen, kendisinin tedbirlere uyduğunu ve sosyal mesafeye mutlaka dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
"İnsanlar daha sorumlu hareket etmeli"
Kadir Arı ise insanların sorumsuz davrandığını düşündüğünü ifade ederek, "Ben bu konudan bir vatandaş olarak rahatsızım. İnsanlar daha sorumlu hareket etmeli. Ben 69 yaşındayım, bana verilen süre içerisinde bir şeyleri tamamlamaya çalışıyorum" diye konuştu.
Vatandaşların tedbirleri yumuşattığını gözlemlediğini anlatan Filiz Çiftçi ise, "Herkes tedbirini alıp sosyal mesafe ve maske kuralına uyarsa bir sıkıntı kalmayacaktır. Görüyorum şimdi maske yok, mesafe yok. Cumartesi ve pazar sokakta gezilmeye yine devam ediliyor. Biz de bu sorumsuzluğun yüzünden çift maskeli geziyoruz" dedi.
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