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Artı Yatırım Holding borsadan çıkarıldı

Artı Yatırım Holding, mali yapısını güçlendiremediği ve özsermayesi negatif olduğu için Borsa İstanbul kotundan çıkarıldı.
 01 Mart 2021 15:43
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Artı Yatırım Holding borsadan çıkarıldı

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin faaliyetlerini sürdüremeyecek seviyede finansal durumunun bozulduğunu duyurdu. Açıklamada özsermayesinin negatif olduğu için Artı Yatırım Holding'in borsa kotundan çıkarıldığı belirtildi.

Borsa İstanbul tarafından kottan çıkarma konusunda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin özsermayesinin negatif olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-f maddesi ve faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-d maddesi kapsamında Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir."

HİSSELERİ BİR ANDA YÜKSELMİŞTİ

Bu gelişmeyle birlikte, 2020'de kuruşlu seviyelerde işlem görürken geçen kasım ayında hızlı bir dalgalanmayla hissesi 17 liraya kadar yükselen Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin borsa serüveni sona erdi.

Yüzde 98.99'u halka açık olan holding hissesi cuma günü 6 liradan kapanış yapmıştı. Yatırımcıların ellerindeki hisselerin ne olacağı ise henüz netlik kazanmadı. Sermayesi 10 milyon lira olan şirketin öz sermayesi ise eksi 1,5 milyon liraya düşmüştü. Piyasada 9.899.999 adet hisse (yaklaşık 60 milyon lira) var ve akıbetinin ne olacağı şimdilik meçhul.
Memurlar.Net
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