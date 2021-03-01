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'Yargı reformunun detaylarını yarın Cumhurbaşkanımız açıklayacak'

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan; "Yargı reformunun detaylarını yarın Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dedi.
 01 Mart 2021 16:04
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'Yargı reformunun detaylarını yarın Cumhurbaşkanımız açıklayacak'

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, darbecilere karşı olan herkesin yeni anayasa inisiyatifine, çağrısına "amasız", "fakatsız" destek vermesinin acılarla dolu darbe ve vesayet süreçlerine en güzel cevap olacağını söyledi.

Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen acısını halen yüreklerde hissettiklerini söyledi.

"28 Şubat bin yıl sürecek." diyenlerin, millet üzerinde ağır psikolojik harekat uyguladıklarını dile getiren Özkan, belirli siyasi ve dini görüşe sahip milyonlarca insanın hayatını karartan girişimlerde bulunulduğunu ifade etti.

Yalnızca başörtülü oldukları için eğitim hakları gasbedilen yaklaşık 600 bin kız öğrencinin, başarıyla kazandıkları üniversitelerdeki eğitimlerini tamamlayamadığını belirten Özkan, 28 Şubat'ın faillerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, hükümetin kararlı duruşu, milletin iradesiyle yargı önüne çıkarıldığını ve yargı önünde hesabının sorulduğunu hatırlattı.

Özkan, 19 yılda hayata geçirdikleri sayısız reformlar, yatırımlar ve kazanımlar sayesinde darbeyle, darbecilerle ve arkalarındaki zihniyetle mücadele ettiklerini, milli iradeyi egemen kıldıklarını söyledi.

Milli iradeye yönelik tehdit ve tehlikelerle mücadeleye devam ettiklerini vurgulayan Özkan, "28 Şubat darbesinin uzantısı olan Gezi olayları, 17/25 Aralık darbe teşebbüsü, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi, uluslararası destekli terör dalgası ve benzeri girişimler, milli irade üzerinde hegemonya kurmak isteyen iç ve dış güçlerin halen var olduğunu maalesef gösteriyor." diye konuştu.

- "Yeni anayasa, siyaset kurumunun milletimize olan hizmet borcudur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "demokratik, özgürlükçü, sivil yeni anayasa yapma" çağrısını hatırlatan Özkan, "Darbecilere karşı olan herkesin yeni anayasa inisiyatifine, çağrısına 'amasız', 'fakatsız' destek vermesi, acılarla dolu darbe ve vesayet süreçlerine en güzel cevap olacaktır. Herkesin hak ve özgürlüklerine sahip çıkacak, egemenlik haklarımızı hakkıyla koruyacak yeni anayasa, milletimizin bizlerden, siyaset kurumundan beklentisi, siyaset kurumunun da milletimize olan hizmet borcudur. İnşallah 2023 hedefinde sivil, demokratik, özgürlükçü, milli ve yerli anlayışla dizayn edilmiş anayasayı hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2021'in hukuk ve ekonomi alanında reform yılı olacağına ilişkin müjdesinin, yapılan çalışmalarla adım adım gerçekleştiğini belirtti.

Başta anayasal ve yasal reformlar olmak üzere idari alanda yapılan uygulamalarla önemli mesafe katedildiğini anlatan Özkan, "Yargı reformunun detaylarını yarın Cumhurbaşkanımız açıklayacak." dedi.

CHP'li belediyelerin çöpleri bile toplayamayacak acziyete ve beceriksizliğe düştüğünü üzüntüyle gördüklerini dile getiren Özkan, şöyle devam etti:

"CHP'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere çöp, çukur ve çamur olduğu bu vesileyle bir kez daha görüldü. Kaset kumpasıyla göreve gelen ve CHP'yi FETÖ'nün istikametine sokan Sayın Kılıçdaroğlu'nun, 10 yıllık genel başkanlık sürecinde beşinci kol faaliyeti yürütmek suretiyle hem şahsını hem de CHP'yi artık ülkemiz için milli güvenlik sorunu haline getirmekten başka bir icraatı bulunmamaktadır. Ana muhalefet ve başını çektiği gizli ve karanlık ittifak, yalan dolan siyaseti yapadursun biz, Allah'ın izniyle ülkemizi reformlarla kalkındırmaya ve yarınlara çok daha güçlü şekilde hazırlamaya devam edeceğiz."

- "Fezlekeler parlamentonun temel meselesi"

Cahit Özkan, dokunulmazlık fezlekelerinin hem parlamentonun hem de ülke ve milletin temel meselesi olduğunu ifade ederek, terör suçları, anayasal düzene karşı işlenen suçlar başta olmak üzere şu anda parlamentoya yaklaşık 1300'ü bulan fezlekenin ulaştığına dikkati çekti.

"Yasama dokunulmazlığı, bu ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşliğine, anayasal düzenine ve barışına tehdit amacıyla kullanılamaz, kullanılmamalı." diyen Özkan, sahada vatandaşların dokunulmazlıklara ilişkin sorularıyla karşılaştıklarını aktardı.

Vatandaşların, "Bu ülkenin birliğini, dirliğini, kardeşliğini tehdit eden, anayasa düzenine karşı suç işleyen, casusluk, terör propagandası yapan ve binlerce yıllık kardeşlik hukukumuza kastedenlere sessiz mi kalacaksınız?" diye sorduklarını dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Hukuk çerçevesinde Anayasa'nın ve İçtüzüğün ilgili hükümleri işletilecek. Fezlekeler, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gelecek ve prosedürler çerçevesinde de nihai kararı inşallah parlamentoda, Genel Kurulumuzda milletvekilleri verecektir. Biz de bu noktada hukukun dışına çıkan, terör örgütünü destekleyen, casusluk faaliyeti yapan ve terör propagandasını artık bir sistematik söylem ve eylem biçimine dönüştüren bütün milletvekilleriyle ilgili bu adımları atmaya mecburuz ve atacağız."

Bu arada AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, TBMM Genel Kurulunda bu hafta Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ele alınacağını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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