Mühendis ve veteriner hekimler, HES kodu sorgulamasında görevlendirilebilir mi?
|11 Mart 2021 00:06
|+Aa- Yazdır
Soru: Merhabalar ben bir kamu kurumunda mühendis unvanıyla görev yapmaktayım. Kaymakamlık binasında farklı kurumlarla bir arada çalışmaktayız. Pandemi döneminde Hes koduyla giriş yapıldığı için Kaymakamlık makamı tüm personelin sırayla kaymakamlık girişinde Hes Kodu sorgulamasina karar vermiştir. Nöbet listeleri oluşturulmuştur. Mühendis veteriner hekim gibi unvanlara sahip olan personel kapıda vatandaşa Hes kodu sorgulaması yapmaktadır. Normalde evet biliyoruz Teknik hizmetler sınıfına böyle bir görev verilemez ancak Pandemi dönemi olmasi buna açık kapı bırakır mı?
Cevap: 657 sayılı Kanunun temel ilkelerinden biri sınıflandırma ilkesi olup, Kanunun 3. maddesinde bu ilke, "Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır." olarak tanımlanmıştır.
Kanun kapsamında 12 hizmet sınıfı olup, mühendisler Teknik Hizmetler Sınıfı, veteriner hekimler ise Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında bulunmaktadır.
Kurumlarda müracaat sahiplerini karşılama ve yol gösterme görevi Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamında tanımlanmış olup, Kurumlara girişte yapılan HES kodu sorgulamasının bu kapsamda olduğunu değerlendirmekteyiz. Halihazırda kurumlarda bu görev genellikle çoğunluğu işçi statüsünde olan koruma ve güvenlik görevlilerince yerine getirilmektedir.
Devlet Memurları Kanununun 45. maddesinde, "Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz." hükmü yer almaktadır. Bir mühendis veya veteriner hekimin HES kodu sorgulamakla görevlendirilmesi bu hükme açık bir aykırılık teşkil etmektedir.
Sözleşmeli personel için de benzer bir durum söz konusudur. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 6. maddesinde, personelin sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamayacağı hüküm altına alınmıştır.
Böyle bir görevlendirme yapılması durumunda memurun 657 sayılı Kanunun 21.maddesi kapsamında şikayet ve dava açma hakkı bulunmakta olup, ayrıca uygulamanın psikolojik taciz (mobbing) olarak değerlendirilmesi halinde CİMER'e, Kamu Denetçiliği Kurumuna, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna, Alo 170 hattına başvuru yapılabilecektir.
Sonuç olarak, kurum girişinde HES kodu sorgulama görevi Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamına giren bir görev olduğundan bu görevin öncelikle anılan hizmet sınıfına dahil personel veya koruma güvenlik personeli eliyle yerine getirilmesi gerektiğini, mühendis veya veteriner hekim unvanlı personelin bu iş için görevlendirilemeyeceğini değerlendirmekteyiz.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ÖSYM, sınav görevli ücretlerindeki değişikliği açıklamalıdır
10 Mart 2021 00:01
|MEB, idari izindeki karışıklığı çözmeli!
08 Mart 2021 14:50
|Adalet ve liyakat diyen Antalya BB, 16 aydır mülakatları yapmıyor
05 Mart 2021 10:57
|Bazı kamu kurumları, açıklama yapılmayınca, hamileleri göreve başlattı
03 Mart 2021 00:04
|Dünyaca ünlü Bingöl balı alırken prolin değerine bakılmalı
01 Mart 2021 11:55
|Yüz yüze eğitim kararı verilen üniversitelerde, aşılamaya öncelik tanınmalı
01 Mart 2021 00:08
|2018'den önce atanan 2828'lere ilişkin sorun çözüldü
01 Mart 2021 00:04
|Sözleşmeli eczacı atama yetkisi kime ait? Sağlık Bakanlığı uygulama birliğini sağlamalı
25 Şubat 2021 14:03
|Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 6 bin akademisyenin tam listesi
18 Şubat 2021 14:20
|100 bindeki vaka ve aşı sayılarına göre hangi iller açılabilir?
18 Şubat 2021 11:39