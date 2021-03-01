1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzmanlar uyardı: Sırası gelen mutlaka korona aşısı olsun

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yüksel Kaş, sırası gelen vatandaşların korona virüs aşılarını mutlaka yaptırmaları uyarısında bulunarak, aşı yaptırmanın topluma karşı bir vatandaşlık görevi olduğunu vurguladı.
 01 Mart 2021 16:13
+Aa- Yazdır
Uzmanlar uyardı: Sırası gelen mutlaka korona aşısı olsun

Kovid-19 hastalığı ve korona aşısının uygulanması ile ilgili kafalardaki karışıklığı gidermek için açıklamalarda bulunan Medicana Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Yüksel Kaş, aşının yan etkilerinin önemsenmeyecek kadar az oranda görüldüğünü ve aşının hastalığa neden olmadığını ifade etti. Türkiye'de kullanılan Çin kaynaklı aşının 'kalitesizmiş' gibi kafa karıştırıcı dedikoduların-algıların yersiz olduğunu ve aşının klasik aşı tekniği ile üretilen 'güvenilir bir aşı' olduğunu, yüzde 90-100 ihtimalle ölümden ve ağır hastalık nedeni ile hastaneye yatmaktan koruduğunu, tedavi gerektiren hafif vakalarda ise hastalığın gelişmesini yüzde 78 engellediğini gösterildiğini belirten Uzm. Dr. Yüksel Kaş, aşının varyant ve mutant suşlara karşı da etkisinin olduğunu açıkladı. Türk Tabipleri Birliği'nin: Aşıların tüm canlılar için hayat kurtaran ortak bir değer olduğunu ve aşı karşıtlığının, bağışıklama için bir tehdit olduğunu ilan ettiğini dile getiren Kaş, toplumun yüzde 60-70'i bu virüsle karşılaşmadan (ya hastalık şeklinde ya da aşılama şeklinde) bu virüsten kurtulma şansının olmadığını kaydetti.

Korona virüsler nedir, neden önemlidir?

Uzm. Dr. Yüksel Kaş, "İnsanlık var olduğu sürece virüslerin enfeksiyon yapmaları riski vardır. SARS-CoV-2 virüsünün insan yapımı bir virüs olduğunu ileri süren komplo teorileri ortalıkta dolaşmakta. Bunun doğru olmadığı, genom diziliminin doğal olduğu ve insan eliyle yapılamayacak düzeyde iyi dizayn edilmiş bir virüs olduğu ispatlanmıştır. Bu tür komplo teorileri hastalıkla mücadele enerjisini, disiplinini azaltmaktadır. Tarihte viral pandemi yapan pek çok salgın görülmüştür. 1918-1920 yılları arasındaki İspanyol gribinde 50 milyon insan ölmüştür. Korona virüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. Bu aileden olan SAR-CoV-2 virüsü yeni korona virüs hastalığına (Kovid-19) neden olur. Yeni korona virüs hastalığı, ilk olarak Çin'in Vuhan Eyaleti'nde 2019 yılı Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada görüldü. İlk olarak 13 Ocak 2020'de tanımlandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 11 Mart 2020'de, yeni korona virüs salgınını pandemi olarak tanımlanmıştır. İnsanlarda bir viral salgının pandemi olarak tanımlanabilmesi için kabaca 3 ölçüt olmalı: 1. yeni bir virüs olmalı, 2. insandan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşmalı, 3. çok sayıda ülkeyi etkilemeli. Bu tanımlara uyduğu için pandemi olarak tanımlanmıştır. Türkiye'deki ilk tespit edilen Kovid-19 vakası Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart 2020 tarihinde açıklandı. Bu tarih, aynı zamanda DSÖ tarafından pandemi ilan edilen tarih oldu. 1 Mart 2021 tarihi itibari ile tüm dünyada 114 milyon Kovid-19 hastası ve 2,53 milyon ölüm olmuştur. Ülkemizde 2,69 milyon Kovid-19 hastası ve 28,5 bin ölüm olmuştur" dedi.

Kovid-19 enfeksiyonunun seyri hakkında bilgi veren Dr. Kaş şöyle devam etti:

"Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir. Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görülmektedir. Çocuklarda şimdiye kadar ölüm görülmemiştir. Ama her yaş grubunda görülüp ölümcül sonuçlara neden olmaktadır. Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir. Vakaların yüzde 20'si hastane koşullarında tedavi edilmektedir. Ölüm oranı yüzde 2'dir. Hastalıktan en çok etkilenen kişiler. Sağlık çalışanları: En yüksek riskli grup, ülkemizde PCR pozitifliği yüzde 30'lara ulaşmış durumda. 60 yaş üstü olanlar. Ciddi ilave kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar: Kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet, obezite, kronik solunum yolu hastalığı, kanser, böbrek hastalığı. Toplu yerde yaşayanalar: okullar, kışlalar, cezaevleri, bakım yurtları. Hastalığın yayılmasının önlenmesi için yapılması gerekenler: Kişisel tedbirler: maske, mesafe, hijyen. Toplumsal: Aşılama. İnsan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri vb. mikropların hastalık yapma özelliklerinden arındırılarak, zayıflatılarak ya da bazı mikropların salgıladığı toksinlerin etkileri ortadan kaldırılarak geliştirilen biyolojik ürünlere aşı denir. Aşı, sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanır. Vücut bu şekli ile kendisine zarar vermeyen mikrop ya da toksinleri tanır ve onlara karşı bir savunma geliştirir. Böylece daha sonra gerçek mikropla karşılaştığında; önceden geliştirilmiş savunma sistemi ile savaşır ve kişi hastalığa yakalanmaz. Bu kişi artık o hastalığa karşı bağışıktır. Aşı sağlıklı kişide hastalık yapmaz. Bu nedenle hastalıktan korunmada en önemli silahımız aşıdır."

Uzm. Dr. Yüksel Kaş korona virüs aşıları hakkında şu bilgileri verdi:

"3 yöntemle üretilen aşılar mevcuttur: İnaktif aşı: Aşı formülüne virüsün zayıflatılmış, etkisi azaltılmış bir versiyonu konuluyor. Virüsün zayıf haliyle karşılaşan vücudun bağışıklık sağlayacak savunmaları geliştirmesini amaçlayan bu türden aşılara 'inaktif aşı' adı veriliyor. Çin'de üretilen CoronaVac aşısı inaktive aşıdır. Sinovac aşısı buzdolabında 2-8 derecede saklanabilmektedir.

mRNA aşıları: RNA gibi genetik yapı taşları içeren aşı formülleri geliştiriliyor. Bu aşılar virüsten alınmış genetik bileşenlerle bağışıklığa yardımcı bazı enzimleri harekete geçirmeyi ve hücre düzeyinde bağışıklık tepkilerini uyandırmayı amaçlıyor. Bionthec/Pfizer aşısı ve Moderna aşıları RNA tabanlı aşılardır. BioNTech-Pfizer aşısının ise eksi 70 derecede muhafaza edilmesi gerekiyor.

Vektör aşılar: Virüs türlerinden hedef virüse genetik bileşenler ekleniyor. 'Virüs vektörü' adı verilen bu yöntem için Kovid-19 aşı çalışmalarında en sık kullanılan virüs türü soğuk algınlığına yol açan adenovirüsler. Virüs vektörleri, başka bir virüsün zayıflatılmış ve kendini çoğaltamayan versiyonuna aktarılan virüs bileşenleri aracılığıyla vücutta bağışıklık tepkisi yaratmayı hedefliyor. Sputnik V ve Oxford/Astrazeneca aşıları da viral vektör tabanlı aşılardır.

CoronaVac dahil, dünyada acil kullanım onayı alan tüm aşıların ağır hastalığı ve ölümü önlemede başarısı yüzde 90'ın üzerindedir. Hastalığın hafif geçirilmesini yüzde 50'den fazla azaltmaktadır.

Aşı olanlar burun mukozasında hastalığı taşıyabilirler. Bu nedenle maske, mesafe gibi konulara dikkat etmesi gerekir. Aksi halde kendisi hasta olmadan yakınlarına bulaştırırlar.

Kovid-19 aşısı sonrası yan etkiler neler: Bugüne kadar Kovid-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir. Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabilmektedir.

Yan etkilerle karşılaşıldığında yapılacaklar: Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklıkta: Soğuk uygulama ve parasetamol tablet kullanılabilir. Yorgunluk: İstirahat ve yeterince sıvı alımı. Hafif ateş, titreme: İstirahat , yeterli sıvı alımı, parasetamol tablet. Baş ağrısı, kas-eklem ağrıları: Parasetamol. Kusma, ishal: Bol sıvı takviyesi gerekirse serum verilebilir."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mutasyon virüs uyarısı: 5 yaşındaki çocukta dahi görüldü
01 Mart 2021 17:18		 Yıllar sonra ilk kez bu sezon yaşandı: Hamside umulan olmadı
01 Mart 2021 13:25
Online asker mevlidi düzenlediler
01 Mart 2021 12:55		 Doğu Anadolu'da kar nedeniyle 168 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
01 Mart 2021 11:59
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için kar uyarısı yapıldı
01 Mart 2021 11:31		 Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 65 köy yolu ulaşıma kapandı
01 Mart 2021 11:28
Hatay açıklarında oluşan hortumlar korkuttu
01 Mart 2021 11:15		 İstanbul'a iki raylı sistem geliyor
01 Mart 2021 11:10
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 56,71'e yükseldi
01 Mart 2021 11:09		 Ödemeleri düzenleyen zam kararnamesi hala çıkmadı!
01 Mart 2021 08:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:47 - Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan emekli tuğgeneral tutuklandı17:45 - Çeyrek altın günü 21 TL'lik düşüşle tamamladı17:40 - Vergi dairesi çalışanları bugün kısıtlamadan muaf tutulacak17:35 - Dolar, büyüme rakamları sonrası günü 17 kuruş düşüşle tamamladı17:30 - Dokuz ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı17:18 - Mutasyon virüs uyarısı: 5 yaşındaki çocukta dahi görüldü
17:08 - Vergi daireleri önünde son gün kuyrukları16:59 - Tarla süren çiftçinin pulluğuna 2 bin yıllık kitabe takıldı16:56 - Meslek liselilerin yenilikçi iş fikirleri markaların ilgi odağı oldu16:54 - Otogaza 26 kuruş zam yapıldı... Pompaya yansımayacak16:48 - FETÖ'nün yeniden yapılanması için çalışan 6 zanlı tutuklandı16:44 - Valilik açıkladı: Vakaları gizlice yapılan taziyeler artırdı
16:41 - 'Acılı çiğ köfte' nedeniyle çalışanı darbeden müşteri yeniden gözaltında16:37 - YİMER 157 'Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması'nda' birinci oldu16:24 - Meteorolojiden iki bölge için çığ uyarısı16:18 - Siirt'te caddede silahlı kavga: 2'si kardeş 3 ölü16:13 - Uzmanlar uyardı: Sırası gelen mutlaka korona aşısı olsun
16:04 - 'Yargı reformunun detaylarını yarın Cumhurbaşkanımız açıklayacak'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğlunu Allah için kurban eden sağlık memuru tutuklandı!
Darbeye katılmayan 10 bin kişi soruşturuluyor... 2 bin 396 kişi açığa alındı
Gözler Kabinede: Normalleşme adımları atılacak mı?
FETÖ'cülerin yer aldığı flaş bellekteki şifre 5 yıl sonra çözüldü
Kafe ve restoranlara şartlı izin
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si yoğun bakıma kaldırıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kripto para' açıklaması
BES'te yeni düzenlemeler
Dokuz ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
CHP'de 'Ayıp' depremi: Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ankara'da nerde ne yenir 2
sözlükte 200.konuyu açma seviyesine ulaşmak 5
werner heisenberg 3
katalizör 1
en sevdiğiniz gün 2
insan vücudunun yüzde yetmişinin sudan oluşması 1
dilek gürsoy 2
masumlar apartmanı 3
kore dizisi 2
2021 şubat ayı sözlük ikincisi 1
SON İLANLAR
Et ve Süt Kurumu Bingöl Et Kombinası 4 işçi alacak
DSİ Konya 4. Böl. Müd. eski hükümlü işçi alacak
Şanlıurfa Eyyübiye SYDV personel alacak
Devlet Su İşleri 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli 196 destek personeli (hizmetli) alacak
Yaylakent Belediyesi zabıta memuru alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi 7 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 20 İşçi Alacak
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam