Meteorolojiden iki bölge için çığ uyarısı
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
|01 Mart 2021 16:24
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