FETÖ'nün yeniden yapılanması için çalışan 6 zanlı tutuklandı
|01 Mart 2021 16:48
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, deşifre olmuş örgüt mensuplarının FETÖ'den kopmasını önlemek, arama kaydı bulunanlara yardım etmek, yer sağlamak, örgüt adına para toplamak ve sohbet toplantıları düzenleyerek dağılan kadroları yeniden bir araya getirmek için çalışma yürüttükleri ve tutuklu yargılanan örgüt mensuplarının yakınlarına yardım yapmak istedikleri öne sürülen şüphelilere yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ile örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere zarflara konulduğu değerlendirilen 7 bin 500 liranın ele geçirildiği operasyonda 8 zanlı yakalandı.
İşlemlerinin ardından "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Öte yandan kentte geçen hafta düzenlenen operasyonlarda da Bursa Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ByLock kullanıcısı firari hükümlü ile Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince aranan bir eski öğretmen de yakalandı.
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