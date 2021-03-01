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Valilik açıkladı: Vakaları gizlice yapılan taziyeler artırdı

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen yapılan taziyeler nedeniyle vaka sayılarının arttığı bildirildi.
 01 Mart 2021 16:44
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Valilik açıkladı: Vakaları gizlice yapılan taziyeler artırdı

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısı bakımından iyi durumdaki büyükşehirler arasında yer alan Van'da, gizlice iki taziye organizasyonunun yapıldığı belirtildi.

Ülke genelinde bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası normalleşme adımlarına yönelik kararların beklendiğine işaret edilen açıklamada, kentte uzun zamandır artış göstermeyen Kovid-19 vaka sayısının, yasağa rağmen devam ettirilen taziye ziyaretleri nedeniyle yeniden arttığı aktarıldı.

Özalp ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi ile Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi'ndeki taziyelerle bağlantılı yeni pozitif vakaların tespit edildiğine yer verilen açıklamada, her iki mahallede de filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası vakaların görüldüğü, evlerin karantinaya alındığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mehmet Emin Bilmez, kentte salgınla mücadelede yapılan çalışmalar sonrası çok iyi başarıların elde edildiğini belirtti.

Bilmez, normalleşme sürecine en kısa sürede geçmek için vatandaşların taziye ve diğer kısıtlamalara sıkı sıkıya uyması gerektiğini vurguladı.
Anadolu Ajansı
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