Otogaza 26 kuruş zam yapıldı... Pompaya yansımayacak
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz fiyatlarına 26 kuruş zam yapıldı. Yapılan indirimin pompaya yansımayacağı belirtildi.
|01 Mart 2021 16:54
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz pompa fiyatlarına 26 kuruş indirim geldiğini açıkladı.
Mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağı belirtildi.
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV DüzenlemesiEPGİS #MaskeniTak 😷 (@trepgis) March 1, 2021
02/03/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Otogaz'da 26 KRŞ/LT
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
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