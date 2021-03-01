1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otogaza 26 kuruş zam yapıldı... Pompaya yansımayacak

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz fiyatlarına 26 kuruş zam yapıldı. Yapılan indirimin pompaya yansımayacağı belirtildi.
 01 Mart 2021 16:54
+Aa- Yazdır
Otogaza 26 kuruş zam yapıldı... Pompaya yansımayacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz pompa fiyatlarına 26 kuruş indirim geldiğini açıkladı.

Mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağı belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ekonomistler büyüme rakamlarına ne dedi?
01 Mart 2021 14:30		 Paket üründen değerli mi? 8 ayda yüzde 50 arttı
28 Şubat 2021 07:55
Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentisi belli oldu
26 Şubat 2021 15:13		 Hamsinin kilogram fiyatı 40 liraya yükseldi
25 Şubat 2021 21:01
Motorine pompa fiyatlarına yansımayacak zam
25 Şubat 2021 17:12		 Bilgisayara Bitcoin zammı
22 Şubat 2021 21:11
Ekonomistler, MB'nin faiz kararına ne dedi?
18 Şubat 2021 15:55		 Ette fiyat oyunu: Türkiye'yi ithalata zorluyorlar
16 Şubat 2021 14:13
Fırsatçılık buraya kadar! Yerli üretimle telefonlar ucuzlayacak
14 Şubat 2021 08:40		 Benzinde, pompa fiyatlarına yansımayacak zam
11 Şubat 2021 17:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:47 - Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan emekli tuğgeneral tutuklandı17:45 - Çeyrek altın günü 21 TL'lik düşüşle tamamladı17:40 - Yapılandırmanın son günü olması nedeniyle yeni muafiyet kararı17:35 - Dolar, büyüme rakamları sonrası günü 17 kuruş düşüşle tamamladı17:30 - Dokuz ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı17:18 - Mutasyon virüs uyarısı: 5 yaşındaki çocukta dahi görüldü
17:08 - Vergi daireleri önünde son gün kuyrukları16:59 - Tarla süren çiftçinin pulluğuna 2 bin yıllık kitabe takıldı16:56 - Meslek liselilerin yenilikçi iş fikirleri markaların ilgi odağı oldu16:54 - Otogaza 26 kuruş zam yapıldı... Pompaya yansımayacak16:48 - FETÖ'nün yeniden yapılanması için çalışan 6 zanlı tutuklandı16:44 - Valilik açıkladı: Vakaları gizlice yapılan taziyeler artırdı
16:41 - 'Acılı çiğ köfte' nedeniyle çalışanı darbeden müşteri yeniden gözaltında16:37 - YİMER 157 'Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması'nda' birinci oldu16:24 - Meteorolojiden iki bölge için çığ uyarısı16:18 - Siirt'te caddede silahlı kavga: 2'si kardeş 3 ölü16:13 - Uzmanlar uyardı: Sırası gelen mutlaka korona aşısı olsun
16:04 - 'Yargı reformunun detaylarını yarın Cumhurbaşkanımız açıklayacak'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğlunu Allah için kurban eden sağlık memuru tutuklandı!
Darbeye katılmayan 10 bin kişi soruşturuluyor... 2 bin 396 kişi açığa alındı
Gözler Kabinede: Normalleşme adımları atılacak mı?
FETÖ'cülerin yer aldığı flaş bellekteki şifre 5 yıl sonra çözüldü
Kafe ve restoranlara şartlı izin
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si yoğun bakıma kaldırıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kripto para' açıklaması
BES'te yeni düzenlemeler
Dokuz ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
CHP'de 'Ayıp' depremi: Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masumlar apartmanı 3
edirne tava ciğeri 4
pozii 2
ice man 1
paranoya 2
saçmasapan bir denemenin dünyanın sonunu getirme olasılığı 1
28.02.2021 trabzonspor fenerbahçe maçı 4
kaos 2
2021 şubat ayı sözlük ikincisi 1
werner heisenberg 3
SON İLANLAR
Adıyaman Çakırhöyük Belediyesi işçi alacak
Et ve Süt Kurumu Bingöl Et Kombinası 4 işçi alacak
DSİ Konya 4. Böl. Müd. eski hükümlü işçi alacak
Şanlıurfa Eyyübiye SYDV personel alacak
Devlet Su İşleri 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli 196 destek personeli (hizmetli) alacak
Yaylakent Belediyesi zabıta memuru alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi 7 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 20 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam