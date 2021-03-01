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Meslek liselilerin yenilikçi iş fikirleri markaların ilgi odağı oldu

Salgın sürecinde yüz yüze eğitimden uzak kalan meslek lisesi öğrencilerinin yenilikçi iş fikirlerini uygulamaya geçirebilmeleri için 'İnovatif Fikir Maratonu' projesi hayata geçirildi. İstanbul'da hazır giyim bölümü olan 54 mesleki ve teknik anadolu lisesinden yaklaşık 500 öğrenci projeye katıldı.
 01 Mart 2021 16:56
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Meslek liselilerin yenilikçi iş fikirleri markaların ilgi odağı oldu

Türk Moda Endüstrisi'nin amiral gemisi İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), sektörün nitelikli iş gücünün yanı sıra markalı ve inovatif üretim kapasitesini arttırmak için yürüttüğü projelere bir yenisini daha ekledi.

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, salgın sürecinde yüz yüze eğitimden uzak kalan meslek lisesi öğrencilerinin yenilikçi iş fikirlerini uygulamaya geçirebilmeleri için 'İnovatif Fikir Maratonu' projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Gençlerin okulda edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürmelerini, tasarım odaklı düşünmelerini hedefleyen maratonunun ilkine İstanbul'da hazır giyim bölümü olan 54 mesleki ve teknik anadolu lisesinden yaklaşık 500 öğrencinin katıldığını bildiren Gültepe, şöyle devam etti:

"Ekim ayında başlayan ve çevrimiçi düzenlenen yarışmanın birinci aşamasını 'İş Fikri Geliştirme Kampı' oluşturdu. İkinci aşamaya kalan 50 takım, 'Ürün / Hizmet Geliştirme Kampı'nda, iş fikirlerini olgunlaştırarak detaylı bir formatta hazırladı. Ardından projeleri ilk 20'ye giren takımlar, 'İş Geliştirme Kampı'na alındı. Halen devam eden bu aşamada takımlar, yoğun bir eğitim ve çalışma ile fikirlerini ürün /hizmete dönüştürüyorlar. Yarışma süresince gençlerimize her türlü desteği sunan ülkemizin önde gelen hazır giyim markaları birbirinden ilginç bu inovatif fikirleri ticari bir bakışla üretime taşımak için şimdiden sıraya girdiler."

Farklı öğrenci gruplarının üzerinde çalışarak hayat verdiği projelerden bazıları şöyle:

"Termokromik boya sayesinde bebeğin veya çocuğun ateşi yükseldiğinde renk değiştirerek hastalığı haber veren tişört,

Çocuklar, zihinsel engelliler ve yüzme bilmeyen herkesin korkusuzca denize, havuza girmesini sağlayan, kapok lifi sayesinde batmayan mayo,

Ürüne yerleştirilen GPS uygulamasıyla konum bilgisi vererek çocukların, zihinsel engellilerin ve alzehimer hastalarının kaybolmasını engelleyen tişört/çanta,

Dağcıların kaybolma riskini ortadan kaldıran pusula, GPS, barometre, oksimetre, altimetre içeren mont,

Çocukların ve zihinsel engellilerin kaybolmamasını sağlayan polis aplikasyonu ile uyumlu karekod etiketi,

Hava koşulları ve günlük programa göre gardroptaki kıyafetleri kombinleyen uygulama,

Görme engelliler için engelsiz alışveriş uygulaması,

İşçileri elektrik çarpmalarından koruyan iş kıyafeti."

Gültepe, İnovatif Fikir Maratonu'nun, ihracatta kilogram başına 16.5 dolarla mücevher ve savunma sanayinin ardından üçüncü sırada yer alan hazır giyim sektörünün katma değerli üretimini arttırmasına da katkı sunacağını bildirdi. Gültepe, yarışma sonuçlarının 07 Mart Pazar günü açıklanacağını sözlerine ekledi.
İhlas Haber Ajansı
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