Meslek liselilerin yenilikçi iş fikirleri markaların ilgi odağı oldu
|01 Mart 2021 16:56
|+Aa- Yazdır
Türk Moda Endüstrisi'nin amiral gemisi İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), sektörün nitelikli iş gücünün yanı sıra markalı ve inovatif üretim kapasitesini arttırmak için yürüttüğü projelere bir yenisini daha ekledi.
İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, salgın sürecinde yüz yüze eğitimden uzak kalan meslek lisesi öğrencilerinin yenilikçi iş fikirlerini uygulamaya geçirebilmeleri için 'İnovatif Fikir Maratonu' projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Gençlerin okulda edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürmelerini, tasarım odaklı düşünmelerini hedefleyen maratonunun ilkine İstanbul'da hazır giyim bölümü olan 54 mesleki ve teknik anadolu lisesinden yaklaşık 500 öğrencinin katıldığını bildiren Gültepe, şöyle devam etti:
"Ekim ayında başlayan ve çevrimiçi düzenlenen yarışmanın birinci aşamasını 'İş Fikri Geliştirme Kampı' oluşturdu. İkinci aşamaya kalan 50 takım, 'Ürün / Hizmet Geliştirme Kampı'nda, iş fikirlerini olgunlaştırarak detaylı bir formatta hazırladı. Ardından projeleri ilk 20'ye giren takımlar, 'İş Geliştirme Kampı'na alındı. Halen devam eden bu aşamada takımlar, yoğun bir eğitim ve çalışma ile fikirlerini ürün /hizmete dönüştürüyorlar. Yarışma süresince gençlerimize her türlü desteği sunan ülkemizin önde gelen hazır giyim markaları birbirinden ilginç bu inovatif fikirleri ticari bir bakışla üretime taşımak için şimdiden sıraya girdiler."
Farklı öğrenci gruplarının üzerinde çalışarak hayat verdiği projelerden bazıları şöyle:
"Termokromik boya sayesinde bebeğin veya çocuğun ateşi yükseldiğinde renk değiştirerek hastalığı haber veren tişört,
Çocuklar, zihinsel engelliler ve yüzme bilmeyen herkesin korkusuzca denize, havuza girmesini sağlayan, kapok lifi sayesinde batmayan mayo,
Ürüne yerleştirilen GPS uygulamasıyla konum bilgisi vererek çocukların, zihinsel engellilerin ve alzehimer hastalarının kaybolmasını engelleyen tişört/çanta,
Dağcıların kaybolma riskini ortadan kaldıran pusula, GPS, barometre, oksimetre, altimetre içeren mont,
Çocukların ve zihinsel engellilerin kaybolmamasını sağlayan polis aplikasyonu ile uyumlu karekod etiketi,
Hava koşulları ve günlük programa göre gardroptaki kıyafetleri kombinleyen uygulama,
Görme engelliler için engelsiz alışveriş uygulaması,
İşçileri elektrik çarpmalarından koruyan iş kıyafeti."
Gültepe, İnovatif Fikir Maratonu'nun, ihracatta kilogram başına 16.5 dolarla mücevher ve savunma sanayinin ardından üçüncü sırada yer alan hazır giyim sektörünün katma değerli üretimini arttırmasına da katkı sunacağını bildirdi. Gültepe, yarışma sonuçlarının 07 Mart Pazar günü açıklanacağını sözlerine ekledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Meslek lisesi, kimyasal içermeyen, bitkisel dezenfektan üretti
01 Mart 2021 15:30
|Polisler okul bahçelerine sosyal mesafe uyarı işaretleri çizdi
28 Şubat 2021 15:53
|Üniversitede üretilen organik süt ürünlerinin geliri bilimsel araştırmalara kaynak sağlayacak
28 Şubat 2021 11:44
|Meslek liseleri artık ihracat yapıyor
27 Şubat 2021 16:30
|Yeni normalin adı: Hibrit eğitim
27 Şubat 2021 08:00
|Gönüllü öğretmenler, radyodan öğrencilerine ders anlatıyor
26 Şubat 2021 11:08
|Üniversiteden 'personel alımı' açıklaması: Liyakat esaslarına göre yapılıyor
25 Şubat 2021 15:10
|Öğretmenler öğrencilerinin motivasyonlarını arttırmak için klip hazırladı
22 Şubat 2021 12:36
|Cerrahpaşa tarihinin en büyük borç ödemesini yaptı
21 Şubat 2021 13:40
|Pilot adaylarına şok! Okul için iflas talebi
21 Şubat 2021 08:43