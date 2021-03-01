1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vergi daireleri önünde son gün kuyrukları

Vergi ve borç yapılandırmasında ilk taksit ödemelerinin son günü olan 1 Mart'ta İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önünde uzun kuyruk oluştu. Borç ödemesini son güne bırakanlar saatlerce sıra bekledi.
 01 Mart 2021 17:08
+Aa- Yazdır
Vergi daireleri önünde son gün kuyrukları

Vergi ve diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini son ödeme günü 1 Mart Pazartesi günüydü. İşini son güne bırakanlar İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önünde uzun kuyruklar oluştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında binaya HES kodu ile alınan mükellefler kapıda yoğunluk oluşturdu.

"Ancak yetiştirdik"

Vergi dairesi önünde sıra bekleyen Muhammet Türker, "Yarım saattir kuyruktayız. Bu kuyruk uzun zamandır böyleymiş. Akşamı bulabilir. Vergi borcumu yapılandırdım. Ödemesini yapacağım. Toptan kapatacağım. Ancak yetiştirdik" dedi.
"Bu gidişle akşamı bulur"
Gelir vergisi için sıra bekleyen Kamil Aksoy, "Yarım saattir buradayım ama bu gidişle akşamı bulur. Yetiştirmeye çalışacağız. Gelir vergisi borcum var. Yapılandırma yapmıştım. Taksiti için anca toparladım. Son güne kaldı. Pandemiden dolayı borç, harç öyle denk getirdik. Herkesin de öyle olduğunu tahmin ediyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yapılandırmanın son günü olması nedeniyle yeni muafiyet kararı
01 Mart 2021 17:40		 Dokuz ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
01 Mart 2021 17:30
YİMER 157 'Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması'nda' birinci oldu
01 Mart 2021 16:37		 İzmir'de depreme karşı riskli yapılar için ilçe belediyelerine plan yapma yetkisi verildi
01 Mart 2021 15:07
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kripto para' açıklaması
01 Mart 2021 13:12		 Özel nitelikli kişisel veri işleyen kurumlar için VERBİS kayıt süresi 31 Mart'ta doluyor
01 Mart 2021 12:52
Tarım Bakanlığı, geçen yıl yaklaşık 1,4 milyon gıda denetimi gerçekleştirdi
01 Mart 2021 11:03		 ÖSYM'den YKS son başvuru günü hatırlatması
01 Mart 2021 09:26
İçişleri: Kısıtlamada 39.604 kişiye adli ve idari işlem yapıldı
01 Mart 2021 09:10		 'Baştan sona yenilenmiş bir anayasa gerekli'
01 Mart 2021 08:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:47 - Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan emekli tuğgeneral tutuklandı17:45 - Çeyrek altın günü 21 TL'lik düşüşle tamamladı17:40 - Yapılandırmanın son günü olması nedeniyle yeni muafiyet kararı17:35 - Dolar, büyüme rakamları sonrası günü 17 kuruş düşüşle tamamladı17:30 - Dokuz ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı17:18 - Mutasyon virüs uyarısı: 5 yaşındaki çocukta dahi görüldü
17:08 - Vergi daireleri önünde son gün kuyrukları16:59 - Tarla süren çiftçinin pulluğuna 2 bin yıllık kitabe takıldı16:56 - Meslek liselilerin yenilikçi iş fikirleri markaların ilgi odağı oldu16:54 - Otogaza 26 kuruş zam yapıldı... Pompaya yansımayacak16:48 - FETÖ'nün yeniden yapılanması için çalışan 6 zanlı tutuklandı16:44 - Valilik açıkladı: Vakaları gizlice yapılan taziyeler artırdı
16:41 - 'Acılı çiğ köfte' nedeniyle çalışanı darbeden müşteri yeniden gözaltında16:37 - YİMER 157 'Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması'nda' birinci oldu16:24 - Meteorolojiden iki bölge için çığ uyarısı16:18 - Siirt'te caddede silahlı kavga: 2'si kardeş 3 ölü16:13 - Uzmanlar uyardı: Sırası gelen mutlaka korona aşısı olsun
16:04 - 'Yargı reformunun detaylarını yarın Cumhurbaşkanımız açıklayacak'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğlunu Allah için kurban eden sağlık memuru tutuklandı!
Darbeye katılmayan 10 bin kişi soruşturuluyor... 2 bin 396 kişi açığa alındı
Gözler Kabinede: Normalleşme adımları atılacak mı?
FETÖ'cülerin yer aldığı flaş bellekteki şifre 5 yıl sonra çözüldü
Kafe ve restoranlara şartlı izin
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si yoğun bakıma kaldırıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kripto para' açıklaması
BES'te yeni düzenlemeler
Dokuz ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
CHP'de 'Ayıp' depremi: Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
san marino 1
dilek gürsoy 2
2021 şubat ayı sözlük birincisi 3
sözlükte 200.konuyu açma seviyesine ulaşmak 5
Fraktal 1
edirne tava ciğeri 4
Kars'ta bir alman köyü 1
şu an çalan şarkı 2
kırmızı oda 3
pandül 3
SON İLANLAR
Adıyaman Çakırhöyük Belediyesi işçi alacak
Et ve Süt Kurumu Bingöl Et Kombinası 4 işçi alacak
DSİ Konya 4. Böl. Müd. eski hükümlü işçi alacak
Şanlıurfa Eyyübiye SYDV personel alacak
Devlet Su İşleri 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli 196 destek personeli (hizmetli) alacak
Yaylakent Belediyesi zabıta memuru alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi 7 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 20 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam