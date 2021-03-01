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Mutasyon virüs uyarısı: 5 yaşındaki çocukta dahi görüldü

Konya'da günlük 350-400 koronavaris vakasının görüldüğünü, vakaların bebeklerde bile tespit edildiğini söyleyen Konya'da Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, 'Konya'da mutasyonlu vaka var. Hatta çok sayıda, yaşları da genç. 5 yaşındaki çocuk dahi görüldü' dedi.
 01 Mart 2021 17:18
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Sağlık Bakanlığı'nın illere göre koronavirüs vaka sayısı açıkladığı listede Konya, vaka sayısı yüksek olduğu için kırmızı listede yer alıyor. Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, bugün düzenlediği basın toplantısında aşının bulunmasının insanların rehavete sevk ettiğine dikkat çekti.

Çetin, ''Konya, maske ve mesafe kurallarına çok fazla duyarlı değil. Toplu organizasyonlar, en önemlisi de aile içi ziyaretleri sonlandıramadığımız için bugün kırmızı listedeyiz. Aşının bulunmuş olması da insanları rehavete sevk etti. Ama sağlık camiası olarak aşı olmazsa olmazımız. Fakat aşı yüzde yüz koruyucu değil. Mutasyonlu virüsün de çıkmasıyla iki kesim çok büyük zarar gördü" dedi.

'KURALLARA UYMAYANLAR ESNAFIN VE SAĞLIKÇILARIN VEBALİNE GİRİYOR'

Herkesi kurallara uymaya davet eten Çetin, kurallara uymayanların ise iş yerleri kapalı olan esnaf ile gecesini gündüzüne katıp çalışan sağlık çalışanlarının vebaline girdiğini ifade etti.

Çetin şunları söyledi:

''Sağlık camiasında, 1 yıldır tüm arkadaşlarım can siper hane cephede çalıştık, savaştık; ama maalesef sonunu getiremedik. İkinci kesim ise küçük esnaf dediğimiz restoranlar, kafeler diğer iş yerlerini kapattığımız belki okullar, okullara tedarik sağlayan esnafımızın işleri durma noktasına geldi. Kurallara uymayan insanların bu işleri kötüye giden esnafın vebaline girdiklerini farkında olsunlar. Resmi otoritemiz 'Kovid bitti artık serbestiz' diyene kadar kurallara uyma noktasında gayret gösterelim''

'GÜNLÜK 350-400 VAKA VAR'

Şehir giriş ve çıkışlarında 'HES' kodu uygulaması yapılması gerektiğini ifade eden Çetin, hafta sonu kurallarına uyulmadığını kaydetti.

Çetin, ''Konya'da vatandaşların hafta sonu sokağa çıkma yasağına uymadığını görüyoruz. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırılarak, hafta içi yasakları saat 22.00'den 19.30'a çekilmesini ve bu hususta ev ziyaretlerinin toparlanacağını ümit ediyoruz. Pandemideki bugün geldiğimiz nokta çok önemli 350-400 civarında günlük vakamız var'' diye konuştu.

'5 YAŞINDAKİ ÇOCUKTA MUTASYONLU VİRÜS GÖRÜLDÜ'

Mutasyonlu virüslerin gençlerde de görüldüğünü belirten Çetin, ''Hızlı bir şekilde de yayıldığını düşünürsek yeni tedbirler alma zamanı geldi. Ama eğitim gerçekten kanayan bir yara, okullar mutlaka açılmalı diye düşünüyoruz. Fakat tedbirleri alarak ve öğretmenlerimizi aşılayarak hem sağlık eğitiminin hem de normal eğitimin sürecine girmesini arzu ediyoruz. Konya'da mutasyonlu virüs vakası var. Hatta çok sayıda, yaşları da genç. 5 yaşındaki çocukta dahi görüldü'' dedi.
DHA
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