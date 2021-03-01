Yapılandırmanın son günü olması nedeniyle yeni muafiyet kararı
İçişleri Bakanlığı : Vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması dolayısıyla vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59'a kadar muaf tutulacak.
|01 Mart 2021 17:40
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İçişleri Bakanlığı : Vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması dolayısıyla vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59'a kadar muaf tutulacak.
Yapılandırma ödemesi için vergi dairesine gidecekler 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59'a kadar muaf tutulacak
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