Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan emekli tuğgeneral tutuklandı
|01 Mart 2021 17:47
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de gözaltına alınan emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Cankıymaz, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Cankıymaz, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
- Soruşturmanın geçmişi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile bağlantısı tespit edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı eski tuğgeneral Serdar Atasoy, eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz ve emekli tuğgeneral Celalettin Çoban ile "mahrem imam" Yaşar Özdemir hakkında 27 Ocak'ta gözaltı kararı çıkarmıştı.
Eş zamanlı operasyonda Atasoy, Çoban ve Özdemir gözaltına alınmış, Özdemir'in tutuklanmasına karar verilirken diğer 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Firari Cankıymaz hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.
Cankıymaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, 25 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalanmış ve işlemlerin ardından Ankara'ya getirilmişti.
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