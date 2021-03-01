Vergi daireleri ile kamu bankaları 00.00'a kadar açık olacak
|01 Mart 2021 18:10
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi dairelerinin yapılandırma ödemeleri kapsamında 00.00'a kadar açık olacağını bildirdi.
GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruda, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçların peşin ödeme veya 1. taksit ödemeleri için bugünün son gün olduğu ve bu sürenin uzatılmasına yasal imkan bulunmadığı belirtildi.
Birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan kanundan yararlanmaya devam edebilmek için, yapılandırılmış borçların ilk iki taksitinin süresinde ödenmesi gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, "Vatandaşlarımızın ödemelerini zamanında yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla vergi daireleri saat 00.00'a kadar açık bulundurulacaktır. Aynı zamanda T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası şubeleri de saat 00.00'a kadar tahsilat yapmak üzere açık bulunacaktır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için ödemelerin İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından anlaşmalı banka şubelerinden ve vergi dairelerinden yapılması gerektiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:
"www.gib.gov.tr adresinde yer alan 'Borç Sorgulama ve Ödeme' bölümünden 23.45'e kadar bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile yapabilirsiniz. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya 'www.gib.gov.tr' adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Ödeme işlemleri sırasında mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla ödeme için gelen hiçbir mükellef geri çevrilmeyecek ve son mükellefin işlemleri bitinceye kadar vergi daireleri açık bulundurulacaktır."
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