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FETÖ'nün darbe girişiminde bir dava daha istinafça uygun bulundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 sanıklı davanın kararı, dosyası ayrılan firari 2 kişi dışında 150 sanık yönünden istinaftan geçti.
 01 Mart 2021 18:18
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FETÖ'nün darbe girişiminde bir dava daha istinafça uygun bulundu

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, 30 Mayıs 2019'da karara bağlanarak, MİT ve Genelkurmay gibi kritik kamu kurumları ile sivilleri hedef alan eski helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanığa ise müebbet hapis cezası verilen dosyanın istinaf başvurusu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesince incelendi.

Edinilen bilgiye göre, 20. Ceza Dairesinin kararında, ilk derece mahkemenin verdiği hükmün, usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı belirtildi.

Yargılama aşamasında eksiklik olmadığına ve ispat bakımından değerlendirmenin yerindeliğine işaret edilen kararda, delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu bildirildi.

Kararda, mahkumiyet alanlara yönelik ceza artırım ve indirimlerinin yasal gerekçeye dayandığı ifade edildi.

Bu nedenle sanık ve avukatlarının istinaf başvurularının esastan reddinin kararlaştırıldığı belirtilen kararda, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararlarının yerinde olduğunun altı çizildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, kararla birlikte tutuklu sanıkların bu halinin devamına hükmetti.

Kararda, Yargıtay temyiz yolunun açık olduğu kaydedildi.

- Hüküm

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 153 sanıklı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Mayıs 2019'da karara bağlandı.

Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonda görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, 56 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Bu sanıklardan, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren darbeci helikopter pilotu Uğur Kapan, 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 932 yıl hapse mahkum edildi.

Kapan, "Anayasa'yı ihlal"den bir kez, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 28 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "adam öldürmeye teşebbüs" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından da 3 bin 932 yıl hapisle cezalandırıldı.

Kararda, olay tarihinde Kara Havacılık Komutanlığı Hava Ulaştırma Grup Komutanı olan eski albay Oğuz Yalçın ile olay günü darbeci helikopter pilotlarına talimatları ileten kule görevlisi astsubay İlhan Ocakcıoğlu, 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Yalçın ayrıca 241 kez "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 3 bin 856 yıl, Ocakcıoğlu ise yine aynı suçtan 3 bin 824 yıl hapisle cezalandırıldı.

Olay günü aralarında MİT ve Genelkurmay'ın da olduğu kamu kurumlarını vuran eski helikopter pilotlarından Ali Ercan, Cebrail Sert, Kadir Bayram, Mehmet Demirhisar, Taha Fatih Çelik ve Talat Ural'ın 24'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldığı kararda, aynı sanıklara ayrıca 194 kişiyi yaraladıkları gerekçesiyle 3 bin 104'er yıl hapis cezası verildi.

Eski pilotlar Hakan Sandık ve Sadullah Abra'yı 25'er kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandıran mahkeme heyeti, Sandık'a "adam öldürmeye teşebbüs"ten 3 bin 504, eşi KPSS sorularının FETÖ üyelerine sızdırılması davasından hüküm giyen Abra'ya ise aynı suçtan 3 bin 536 yıl hapis cezası verdi.

- 31 sanık beraat etti

Mahkeme heyeti, 15 Temmuz'da çoğunluğu kursiyer teğmen olan 34 sanık hakkında ise "Anayasa'yı ihlale yardım" suçundan hüküm kurdu ve bu sanıkları 12 yıl 6 ay ile 18 yıl arasında değişen sürelerde hapisle cezalandırdı.

15 Temmuz'dan sonra tuğgeneralliğe terfi ettirilen ve bir süre Kara Havacılık Okul Komutanlığı da yapan sanık İdris Feyzi Okan ile Osman Ongun'a da 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün sivil imamları Mustafa Selen ve İbrahim Kutlu ile sanık Gökhan Lütfi Reyhan, 9'ar yıl hapis cezası alırken, Bilgehan Görgöz, Bilgin Kuğu, Halil Karabulut ve Mehmet Karakaş'ın ise aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıklar Kemal Kocaarslan ve Yusuf Orhan ise 1 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

Davanın 2 firari sanığının dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, 31 sanığın da beraatini kararlaştırdı.
Anadolu Ajansı
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