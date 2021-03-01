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THY uçağına bomba ihbarı

Türk Hava Yollarının (THY) Oslo-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağına yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı bildirildi.
 01 Mart 2021 18:30
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THY uçağına bomba ihbarı

THY Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "TK1752 sefer sayılı Oslo-İstanbul uçuşumuz için bomba ihbarı yapılmıştır. Uçağımızın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrasında yolcularımız güvenle tahliye edilmiş ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır" dedi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Oslo-İstanbul seferini gerçekleştiren TK1752 sefer sayılı A321 neo tipi uçak için bomba ihbarı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Uçağımızın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrasında yolcularımız güvenle tahliye edilmiş ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır." bilgisi verildi.
Memurlar.Net
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