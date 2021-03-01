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Hasta ziyareti yüzünden mahallenin yarısı karantinaya alındı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde hasta ziyaretleri sonrasında korona olduğu ortaya çıkan 75 yaşındaki Zülfiye Yılmaz'ın temas ettiği 25 kişi pozitif çıktı. Jandarma, 50'den fazla kişinin yaşadığı mahallenin yarısını karantinaya aldı.
 01 Mart 2021 18:39
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Hasta ziyareti yüzünden mahallenin yarısı karantinaya alındı

Sakarya'nın Geyve ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Mahallede yaşayan 75 yaşındaki Zülfiye Yılmaz, geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Hastaneye giden kadın, muayene sonrası eve gönderildi. İshal, kusma şikayetleri olan yaşlı kadının hastalandığını duyan komşuları ziyarete gitti. Kalabalık bir grubun geldiğini gören yaşlı kadın, virüs şüphesi olduğu için kalabalığı içeri almak istemedi. Ancak komşular ziyaret için uyarılara rağmen eve girdi. Bu ziyaret sonrası fenalaşınca Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine (SEAH) kaldırılan yaşlı kadına korona teşhisi konuldu. Filyasyon ekiplerinin temaslı kişileri belirlemek için yaptığı çalışmada korkutan sonuçlar çıktı. Temaslı olarak belirlenen 25 kişinin de korona testi pozitif çıktı. Jandarma, mahallenin neredeyse yarısını karantinaya aldı. Girişlerine şerit çekilen evlerde 50'den fazla kişi karantinaya alındı.

Yaşlı kadının oğlu olan mahallenin muhtarı Bayram Yılmaz, "Annem rahatsızlandı doktora götürdük. Cumartesi günü fenalaştı, Geyve'de hastaneye gittik. Adapazarı'na sevk ettiler, orada korona olduğu çıktı. Sonrasında filyasyon test yaptı, tek tek söyledim. Köyümüze geldiler, 25 kişinin testi pozitif çıktı. Köye geldiler, 5 hanede pozitif çıktığı belli oldu. Evleri karantinaya aldılar. Temaslı olanlara dışarı çıkmayın dediler" ifadelerini kullandı.

Jandarma ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarını kapatırken, temaslı kişilerin 15 gün karantinada kalacakları öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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