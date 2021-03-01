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Batan teknede yaşamını yitiren İlçe Jandarma Komutanı son yolculuğa uğurlandı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında bir kişinin öldüğü, iki kişinin kaybolduğu olayda, batan teknede cansız bedeni bulunan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, memleketi Bartın'da toprağa verildi.
 01 Mart 2021 18:57
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Evli ve iki çocuk babası Bulut için, Ulus ilçesine bağlı Kumluca belde merkezinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, teğmen Bulut'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Sinan Güner, Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Tuğgeneral Alper Sır, Garnizon Komutan Vekili Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, Belediye Başkanı Cemal Akın, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Abdülcelil Ateş'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak cenaze namazını kıldırdığı teğmen Musa Bulut, toprağa verilmek üzere beldeye bağlı Konuklu köyüne götürüldü.

Bu sırada Bulut'un Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan annesi Saniye ve eşi Betül Bulut ile yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Anakara Kızılcahamam'da 2018'de meydana gelen trafik kazasında kızı Sultan, damadı Mevlüt ve torunu Ensar Eriş'i yitiren anne Saniye Bulut, şimdi de oğlunu deniz kazasına kurban vermenin kederini yaşadı.

Kızı, damadı ve torunlarından birinin öldüğü kazadan diğer torunu İlknur Eriş'in (1) yaralı kurtulduğu belirtilen Saniye Bulut, "İki evladımı verdim ben. Nasıl dayanayım, vatanımız sağ olsun." diye gözyaşı döktü.

Teğmen Bulut'un cenazesi, köylerindeki aile mezarlığına defnedildi.

- Olay

Gökçeada açıklarında 26 Şubat akşamı içinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne Laz Koyu açıklarında batmış, uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkmıştı. Teknenin sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılmıştı.

Teknede bulunan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışması başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma su altı ekiplerinin de yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sahilden yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı yerin belirlenmesinin ardından dalgıçlar tarafından termal kamerayla yapılan incelemede Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenine yaklaşık 22 metre derinlikte ulaşılmıştı.

Kayıp Kıdemli Başçavuş Toykuyu'yu arama çalışmaları ise 4'üncü günde devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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