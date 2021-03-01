AB elektrikli ürünlerin enerji sınıflarını yeniden belirledi

AB ülkelerindeki beyaz eşyanın enerji verimliliğini ortaya koyan sınıf etiketlerinin daha anlaşılır bir biçimde yeniden belirlenmesini sağlayacak düzenleme bugün yürürlüğe girdi.

Buna göre, buzdolabı, derin dondurucu, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, kurutucu, televizyon ve monitör gibi elektrikli cihazların enerji sınıf etiketleri değiştirildi.

AB ülkelerinde satılan yeni ürünlerdeki A, A+, A++ ve A+++ gibi sınıflandırmanın yerini, A'dan G'ye kadar belirlenen yeni bir enerji verimliliği sınıflandırması aldı.

Öte yandan, üretimi sona eren modellerin satışı 1 Kasım tarihine kadar eski sınıflandırmayla yapılabilecek.

Ayrıca söz konusu ürünlerin etiketinde tüketicilerin ürün hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmelerini sağlayacak AB veri tabanına bağlantı sağlayan QR kodu yer alacak.

Etikette yeni metodoloji ile hazırlanan biçimde cihazın elektrik tüketimi ve çıkarttığı ses seviyesi gibi bilgiler yer alacak.

Ampul ve lamba gibi çeşitli aydınlatma ürünlerinde ise yeni sınıflandırmaya 1 Eylül tarihinde geçilecek.

Böylece AB vatandaşları satın alacakları ürünlerin enerjiyi ne kadar verimli kullandığını daha net bir biçimde anlayacak.

Düzenleme ile AB'de hane halklarının elektrik faturalarının düşürülmesi ve enerji tüketimlerinin azaltılması hedefleniyor.

AB'de beyaz eşya tamiri de kolaylaştı

AB'nin beyaz eşyaların tamirini kolaylaştıran yeni "çevreci tasarım" kuralları da bugün yürürlüğe girdi.

Çeşitli beyaz eşyaların ve televizyonların daha uzun süre kullanılması, atıkların azaltılması ve enerji verimliliğinin artırılması için hazırlanan yeni kurallara göre, üreticiler sattıkları yeni ürünlerin yedek parçalarını daha uzun süre sağlayacak.

Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, televizyon ve ekran üretenler veya ithal edenler ürünlerinin yedek parçalarını 7 ile 10 yıl süreyle sağlamak zorunda olacak.

Üreticilerin, yedek parçaları 15 iş günü içinde ihtiyaç duyulan yere ulaştırması gerekecek.

Ayrıca, bu ürünlerin tamiri yaygın biçimde kullanılan el aletleriyle yapılabilecek.

Avrupa'da tüketiciler satın aldıkları ürünlerin garanti sürelerinin ardından hızlı biçimde bozulmasından, yedek parça bulunamamasından ve parça değişimi için özel aletler gerekmesinden şikayet ediyordu.