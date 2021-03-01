Bankacılık sektörünün aktifleri 6 trilyon lira oldu
|01 Mart 2021 19:31
|+Aa- Yazdır
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, ocak ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.
Buna göre, ocakta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 44 milyar 937 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna göre 61 milyar 479 milyon lira azalış kaydetti.
Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 554 milyar 598 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 14 milyar 566 milyon lira oldu.
Geçen yılın sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 1, krediler toplamı yüzde 0,6 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 0,8 geriledi.
Ocakta kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 4,08 olarak kayıtlara geçti.
Sektörün net karı 4 milyar 341 milyon lira oldu
Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, ocakta, 2020 sonuna göre yüzde 1,1 azalarak 3 trilyon 418 milyar 592 milyon liraya düştü.
Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 0,9 artışla 604 milyar 717 milyon liraya çıktı. Sektörün ocak sonu itibarıyla dönem net karı 4 milyar 341 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,37 seviyesinde gerçekleşti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması'
01 Mart 2021 10:40
|Vergi reformu paketinin detayları belli oldu
01 Mart 2021 10:31
|Türkiye'nin merakla beklenen büyüme rakamları açıklandı
01 Mart 2021 10:01
|Borç yapılandırmasında süre bugün doluyor
01 Mart 2021 08:54
|Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam
28 Şubat 2021 23:55
|Bitcoin 20 günün en düşük seviyesine geriledi
28 Şubat 2021 17:50
|Ankara Şeker Fabrikası şeker üretimiyle rekor kırdı
28 Şubat 2021 16:54
|Kimlik tespiti için nakit çekimi ve harcama sınırı değişti
27 Şubat 2021 22:46
|Diş fırçası ithalatında tarife kontenjanı açıldı
27 Şubat 2021 18:56
|'SAR 762 MT' güvenlik güçlerinin destekçisi olacak
27 Şubat 2021 17:27