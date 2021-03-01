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Yenikapı-Bayrampaşa metro seferleri yeniden başladı

Yenikapı-Bayrampaşa arasında teknik arıza nedeniyle durdurulan metro seferlerinin yeniden başladığı bildirildi.
 01 Mart 2021 20:58
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle seferlerin bir süre Yenikapı-Bayrampaşa arasındaki durdurulduğu, Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapıldığı, teknik arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü kaydedildi.

Bu arada, arıza nedeniyle Yenikapı durağında yoğunluk oluştu.
Anadolu Ajansı
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