Yenikapı-Bayrampaşa metro seferleri yeniden başladı
Yenikapı-Bayrampaşa arasında teknik arıza nedeniyle durdurulan metro seferlerinin yeniden başladığı bildirildi.
|01 Mart 2021 20:58
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle seferlerin bir süre Yenikapı-Bayrampaşa arasındaki durdurulduğu, Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapıldığı, teknik arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü kaydedildi.
Bu arada, arıza nedeniyle Yenikapı durağında yoğunluk oluştu.
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