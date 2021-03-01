6 ilde FETÖ operasyonu: 1'i doktor, 5 şüpheli gözaltında
Kars merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
|01 Mart 2021 19:58
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Kars'ta mahrem yapılanma içerisinde yer aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Kars merkezli Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli ve Muş illerinde eşzamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 yüzbaşı, 1 astsubay, 1 emekli astsubay, 1 doktor ve 1 askeri okuldan ihraç edilmiş öğrenci gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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