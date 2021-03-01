1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

6 ilde FETÖ operasyonu: 1'i doktor, 5 şüpheli gözaltında

Kars merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
 01 Mart 2021 19:58
+Aa- Yazdır
6 ilde FETÖ operasyonu: 1'i doktor, 5 şüpheli gözaltında

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Kars'ta mahrem yapılanma içerisinde yer aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Kars merkezli Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli ve Muş illerinde eşzamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 yüzbaşı, 1 astsubay, 1 emekli astsubay, 1 doktor ve 1 askeri okuldan ihraç edilmiş öğrenci gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün darbe girişiminde bir dava daha istinafça uygun bulundu
01 Mart 2021 18:18		 Antalya'da 5 eski öğretmene FETÖ'den hapis cezası
01 Mart 2021 17:55
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan emekli tuğgeneral tutuklandı
01 Mart 2021 17:47		 FETÖ'nün yeniden yapılanması için çalışan 6 zanlı tutuklandı
01 Mart 2021 16:48
MSB: Terör inlerine girmeye devam ediyoruz
01 Mart 2021 14:33		 FETÖ'cülerin yer aldığı flaş bellekteki şifre 5 yıl sonra çözüldü
01 Mart 2021 12:26
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 5'i PKK mensubu 9 kişi yakalandı
01 Mart 2021 11:25		 Darbeye katılmayan 10 bin kişi soruşturuluyor... 2 bin 396 kişi açığa alındı
01 Mart 2021 09:30
ABD'nin Kaşıkçı raporundaki 3 isim, raporun ikinci versiyonunda silindi
01 Mart 2021 07:33		 Bu ay hangi FETÖ sanıkları hesap verecek?
28 Şubat 2021 11:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:30 - Aşılar, hastaneye yatışları yüzde 80'den fazla düşürüyor21:28 - Emniyet Müdürü'nden polislik hayali kuran çocuğa sürpriz21:11 - Vaka sayısı 10 bin sınırına yaklaştı21:09 - Pusetten düşen Eymen bebek, hayatını kaybetti21:07 - Cumhurbaşkanlığı, bu normalleşme paylaşımını yaptı20:58 - Yenikapı-Bayrampaşa metro seferleri yeniden başladı
20:55 - Tüm sınıf düzeylerinde, yüz yüze eğitimin başlayacağı iller20:54 - Memurun dikkati ortaya çıkardı! Dolandırıcılara suçüstü20:49 - Tüm memurların çalışma saatleri normale döndürülecek20:47 - Restoran, cafe ve lokantaların açılacağı iller20:46 - Hangi illerde okullar açılacak?20:37 - Hafta sonu yasaklarının kalktığı iller
20:27 - Erdoğan, yeni kontrollü normalleşmeyi açıkladı... İşte alınan kararlar20:25 - Tüm memurların çalışma saatleri normale döndürülecek20:15 - Erdoğan'dan bakanlıklara... Bütçeyi aşmayın, tasarruf yapın19:59 - Belediye Başkanı'nın evini kurşunlayan şüpheli tutuklandı19:58 - 6 ilde FETÖ operasyonu: 1'i doktor, 5 şüpheli gözaltında
19:55 - Erdoğan'dan enflasyon, faiz ve kur açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, yeni kontrollü normalleşmeyi açıkladı... İşte alınan kararlar
Oğlunu Allah için kurban eden sağlık memuru tutuklandı!
Hafta sonu yasaklarının kalktığı iller
Darbeye katılmayan 10 bin kişi soruşturuluyor... 2 bin 396 kişi açığa alındı
Tüm sınıf düzeylerinde, yüz yüze eğitimin başlayacağı iller
Restoran, cafe ve lokantaların açılacağı iller
Tüm memurların çalışma saatleri normale döndürülecek
FETÖ'cülerin yer aldığı flaş bellekteki şifre 5 yıl sonra çözüldü
Kafe ve restoranlara şartlı izin
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si yoğun bakıma kaldırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
saçmasapan bir denemenin dünyanın sonunu getirme olasılığı 1
Breaking Bad 1
Biyokimya 1
katalizör 1
insan vücudunun yüzde yetmişinin sudan oluşması 1
önümüzdeki aylara bakacağız 1
Atomu parçalamak deyimi 3
sisiyphos 1
dünya yeniden yeni 1
burun estetiği 1
SON İLANLAR
Sinop Türkeli Belediyesi 9 geçici işçi alacak
Adıyaman Çakırhöyük Belediyesi işçi alacak
Et ve Süt Kurumu Bingöl Et Kombinası 4 işçi alacak
DSİ Konya 4. Böl. Müd. eski hükümlü işçi alacak
Şanlıurfa Eyyübiye SYDV personel alacak
Devlet Su İşleri 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli 196 destek personeli (hizmetli) alacak
Yaylakent Belediyesi zabıta memuru alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam