Belediye Başkanı'nın evini kurşunlayan şüpheli tutuklandı
Çanakkale'nin Ezine İlçe Belediye Başkanı Güray Yüksel'in evinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
|01 Mart 2021 19:59
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Yüksel'in, ilçeye bağlı Kızılköy köyünde bulunan çiftlik evinin 21 Şubat'ta kurşunlanmasının ardından yakalanan ve daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılan şüpheli G.G. hakkında savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkartıldı.
Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Güray Yüksel'in, ilçeye bağlı Kızılköy köyünde bulunan çiftlik evi 21 Şubat'ta gece yarısı kurşunlanmıştı. Ekiplerin yaptığı incelemede eve 2 kurşun isabet ettiği belirlenmişti.
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