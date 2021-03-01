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Erdoğan'dan bakanlıklara... Bütçeyi aşmayın, tasarruf yapın

Erdoğan: "Bakanlıklardan zorunlu olmadıkça tahsis edilen ödeneğin üzerinde harcama yapmamalarını, hatta bu ödeneklerden tasarruf etmelerini istiyoruz"
 01 Mart 2021 20:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlıklardan zorunlu olmadıkça tahsis edilen ödeneğin üzerinde harcama yapmamalarını, hatta bu ödeneklerden tasarruf etmelerini istiyoruz" dedi.

MALİ DİSİPLİN VURGUSU

Mali disiplin her dönemde olduğu gibi bizim de olmazsa olmazımızdır. Bütçe açığı ve borç stokunda birçok ülkeye göre Türkiye çok daha iyi durumdadır. Fransa'da yüzde 117, İngiltere'de yüzde 101'i bulurken bizde yüzde 42. İşte Türkiye bu.

Fiyat istikrarını temin için kalıcı tedbirler geliştiriyoruz. Finansal kapsayıcılığın artırılması için yeni politikalar geliştiriyoruz. Üretimde yapısal dönüşüm için yeni adımlar atıyoruz. Reformlarımızın kalıcılığını öyle ya da böyle sağlayacağız. Detayları önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşacağız.
Memurlar.Net
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