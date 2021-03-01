Tüm memurların çalışma saatleri normale döndürülecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde Valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.
|01 Mart 2021 20:25
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni normalleşme haritasına göre, Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde Valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.
Açıklamada yüksek riskli veya çok yüksek riskli şeklinde bir ayrım yapılmamıştır. Sadece ihtiyaç halinde yetki, Valiliklere bırakılmıştır.
Mavi: Düşük risk
Sarı: Orta risk
Turuncu: Yüksek riskli
Kırmızı: Çok yüksek riskli
33 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Tüm memurların çalışma saatleri normale döndürülecek
01 Mart 2021 20:49
|Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı
01 Mart 2021 19:26
|Hasta ziyareti yüzünden mahallenin yarısı karantinaya alındı
01 Mart 2021 18:39
|Vergi daireleri ile kamu bankaları 00.00'a kadar açık olacak
01 Mart 2021 18:10
|Yapılandırmanın son günü olması nedeniyle yeni muafiyet kararı
01 Mart 2021 17:40
|Dokuz ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
01 Mart 2021 17:30
|Vergi daireleri önünde son gün kuyrukları
01 Mart 2021 17:08
|YİMER 157 'Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması'nda' birinci oldu
01 Mart 2021 16:37
|İzmir'de depreme karşı riskli yapılar için ilçe belediyelerine plan yapma yetkisi verildi
01 Mart 2021 15:07
|Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kripto para' açıklaması
01 Mart 2021 13:12