Hafta sonu yasaklarının kalktığı iller
|01 Mart 2021 20:37
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası, sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği yerleri açıkladı.
Ankara dahil birçok yerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Mavi düşük, sarı orta, turuncu yüksek, kırmızı çok yüksek riskli
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...
ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...
YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)
Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Vaka sayısı 10 bin sınırına yaklaştı
01 Mart 2021 21:11
|Cumhurbaşkanlığı, bu normalleşme paylaşımını yaptı
01 Mart 2021 21:07
|Tüm sınıf düzeylerinde, yüz yüze eğitimin başlayacağı iller
01 Mart 2021 20:55
|Restoran, cafe ve lokantaların açılacağı iller
01 Mart 2021 20:47
|Hangi illerde okullar açılacak?
01 Mart 2021 20:46
|Erdoğan'dan bakanlıklara... Bütçeyi aşmayın, tasarruf yapın
01 Mart 2021 20:15
|Erdoğan'dan enflasyon, faiz ve kur açıklaması
01 Mart 2021 19:55
|Türkiye ve Katar silahlı kuvvetleri ortak tatbikat yapacak
01 Mart 2021 19:21
|AB elektrikli ürünlerin enerji sınıflarını yeniden belirledi
01 Mart 2021 19:17
|TSK'dan Lübnan Ordusu'na 260 ton gıda ve temizlik ürünü
01 Mart 2021 18:49