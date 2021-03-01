Restoran, cafe ve lokantaların açılacağı iller
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası, çok yüksek riskli yerler dışında restoran, cafe ve lokantaların açılacağını duyurdu.
|01 Mart 2021 20:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası, çok yüksek riskli yerler dışında restoran, cafe ve lokantaların açılacağını duyurdu.
İstanbul dahil türkiye'nin büyük bir bölümünde restoran, cafe ve lokantalar sabah 7 ila akşam 7 arası açılacak.
Karadenizin büyük bölümünde retoranlar kapalı kalmaya devam edecek.
Harita'da kırmızı olan yerlerde restoran, cafe ve lokantalar kapalı kalacak diğer yerlerde açılacak.
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