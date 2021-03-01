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Tüm memurların çalışma saatleri normale döndürülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde Valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.
 01 Mart 2021 20:49
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni normalleşme haritasına göre, Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde Valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.

Açıklamada yüksek riskli veya çok yüksek riskli şeklinde bir ayrım yapılmamıştır. Sadece ihtiyaç halinde yetki, Valiliklere bırakılmıştır.

Mavi: Düşük risk
Sarı: Orta risk
Turuncu: Yüksek riskli
Kırmızı: Çok yüksek riskli

Memurlar.Net
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