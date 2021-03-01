Memurun dikkati ortaya çıkardı! Dolandırıcılara suçüstü
|01 Mart 2021 20:54
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Geçtiğimiz ocak ayında Alanya İlçe Tapu Müdürlüğünce ortaya çıkarılan yolsuzluk haberinin ardından vatandaşların alım satım işlerine duyarlılığı bir dolandırıcılık olayının daha ortaya çıkmasını sağladı. Aracı vasıtasıyla 150 bin TL değerinde dükkan satın alacak olan M.Ş. isimli vatandaş, şüphe üzerine evrakları incelemek için Alanya Tapu Müdürlüğü'ne geldi. Alanya Tapu Müdürü Fikret Ayman ve tapu müfettişinin yaptığı incelemede, evrakların sahte olduğu anlaşıldı. Hisseli tapuları sahte tapu senetleri düzenleyerek tam hisseli olarak göstermek suretiyle dolandırıcılık yapıldığının anlaşılması üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği'ne haber verildi. Harekete geçen polis, Mahmutlar Mahallesi'nde şüpheli M.O. ve O.A.'nın Konya plakalı araçla gelerek tapuyu M.Ş.'ye sahte evrakla devredeceği sırada baskın düzenledi. Baskında 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 38 adet sahte tapu senedi, 15 adet sahte tapu senedi yapımında kullanıldığı değerlendirilen gerçek tapu senetleri, laptop, 2 flash disk ele geçirildi.
1 milyon 300 bin TL'lik satış incelemeye alındı
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bu kişilerin daha önceden sattıkları 1 milyon 300 bin TL değerinde 10 ayrı mülkü de incelemeye aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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