Tüm sınıf düzeylerinde, yüz yüze eğitimin başlayacağı iller
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yüz yüze eğitime dair detayları açıkladı. Düşük ve orta riskteki illerde tüm sınıflar yüz yüze eğitime başlanacak.
|01 Mart 2021 20:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yüz yüze eğitime dair detayları açıkladı.
YÜZ YÜZE EĞİTİME DAİR ALINAN KARARLAR
Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer tüm kademelerde eğitim-öğretime başlanacak.
Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak
Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacak
Erdoğan'ın açıklamasında, okulların haftada kaç gün açılacağı belirtilmemiştir. Bu konudaki açıklamanın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması bekleniyor.
Mavi: Düşük risk
Sarı: Orta risk
Turuncu: Yüksek riskli
Kırmızı: Çok yüksek riskli
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