Cumhurbaşkanlığı, bu normalleşme paylaşımını yaptı
Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, normalleşme haritasına dair paylaşımda bulundu
|01 Mart 2021 21:07
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