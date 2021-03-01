3 büyükşehirden sadece Ankara normalleşiyor
|01 Mart 2021 21:50
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs kısıtlamalarının uygulanmasına illerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığını belirterek, Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategorilerin belirlendiğini açıkladı.
Yayınlanan haritada Ankara sarı renk ile gösterildi ve orta riskli iller arasında yer aldı.
İstanbul ve İzmir ise turuncu yani yüksek riskli kategorisinde yer aldığından normalleşme kapsamında olmayacak
Yine Mersin, Konya, Antalya, Muğla, Balıkesir gibi illerde yüksek riskli veya çok yüksek riskli iller arasında yer aldığından tam normalleşmeden yararlanamayacak
Mavi: Düşük risk
Sarı: Orta risk
Turuncu: Yüksek riskli
Kırmızı: Çok yüksek riskli
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