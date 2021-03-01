AK Parti ve CHP İstanbul il başkanları bir araya gelecek
|01 Mart 2021 21:55
|+Aa- Yazdır
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ersin Çelik, Sevda Dursun, İsmail Cesur ve Kenan Kıran'ın moderatörlük yaptığı Clubhouse yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunmuştu.
Kabaktepe: Buyursun gelsin memnun olurum
Yayında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendisini ziyaret etmeyi düşünmesiyle ilgili bir soruya yanıt veren Kabaktepe, "İki hemşehri olarak her zaman görüşebiliriz. Buyursun gelsin memnun olurum. Konuşmamız İstanbul'a güç katar. Konuşmamız İstanbul'a güç katar. Hemşehrimi ağırlamak isterim güzel bir kahve içmek istiyorum" diyerek davette bulunmuştu.
Kaftancıoğlu: Önümüzdeki günlerde iletişime geçeceğim
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, davete icabet edeceğini açıkladı. Kaftancıoğlu, "Kıymetli bir davet önümüzdeki günlerde iletişime geçerek hemşerimin kahve davetine icabet edecek ve görevinden ötürü kendisini kutlayacağım" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İstanbul Valisi'nden okulların açılmasına dair paylaşım
01 Mart 2021 22:45
|Başkan Ali Erbaş: İslamofobi'ye karşı dinimizi iyi tanıtmalıyız
01 Mart 2021 22:31
|3 büyükşehirden sadece Ankara normalleşiyor
01 Mart 2021 21:50
|Bakan Koca, illerin risk değerlendirme haritasını açıkladı
01 Mart 2021 21:49
|Vaka sayısı 10 bin sınırına yaklaştı
01 Mart 2021 21:11
|Cumhurbaşkanlığı, bu normalleşme paylaşımını yaptı
01 Mart 2021 21:07
|Tüm sınıf düzeylerinde, yüz yüze eğitimin başlayacağı iller
01 Mart 2021 20:55
|Restoran, cafe ve lokantaların açılacağı iller
01 Mart 2021 20:47
|Hangi illerde okullar açılacak?
01 Mart 2021 20:46
|Hafta sonu yasaklarının kalktığı iller
01 Mart 2021 20:37