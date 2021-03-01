1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti ve CHP İstanbul il başkanları bir araya gelecek

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendisini ziyaret etmek istediğini açıklaması üzerine "Buyursun gelsin memnun olurum. Konuşmamız İstanbul'a güç katar. Hemşehrimi ağırlamak isterim" demişti. Kabaktepe'nin davetine Kaftancıoğlu'ndan olumlu yanıt geldi. Kaftancıoğlu, "Kıymetli bir davet önümüzdeki günlerde iletişime geçerek hemşerimin kahve davetine icabet edecek ve görevinden ötürü kendisini kutlayacağım" dedi.
 01 Mart 2021 21:55
+Aa- Yazdır
AK Parti ve CHP İstanbul il başkanları bir araya gelecek

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ersin Çelik, Sevda Dursun, İsmail Cesur ve Kenan Kıran'ın moderatörlük yaptığı Clubhouse yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunmuştu.

Kabaktepe: Buyursun gelsin memnun olurum

Yayında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendisini ziyaret etmeyi düşünmesiyle ilgili bir soruya yanıt veren Kabaktepe, "İki hemşehri olarak her zaman görüşebiliriz. Buyursun gelsin memnun olurum. Konuşmamız İstanbul'a güç katar. Konuşmamız İstanbul'a güç katar. Hemşehrimi ağırlamak isterim güzel bir kahve içmek istiyorum" diyerek davette bulunmuştu.

Kaftancıoğlu: Önümüzdeki günlerde iletişime geçeceğim

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, davete icabet edeceğini açıkladı. Kaftancıoğlu, "Kıymetli bir davet önümüzdeki günlerde iletişime geçerek hemşerimin kahve davetine icabet edecek ve görevinden ötürü kendisini kutlayacağım" dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Valisi'nden okulların açılmasına dair paylaşım
01 Mart 2021 22:45		 Başkan Ali Erbaş: İslamofobi'ye karşı dinimizi iyi tanıtmalıyız
01 Mart 2021 22:31
3 büyükşehirden sadece Ankara normalleşiyor
01 Mart 2021 21:50		 Bakan Koca, illerin risk değerlendirme haritasını açıkladı
01 Mart 2021 21:49
Vaka sayısı 10 bin sınırına yaklaştı
01 Mart 2021 21:11		 Cumhurbaşkanlığı, bu normalleşme paylaşımını yaptı
01 Mart 2021 21:07
Tüm sınıf düzeylerinde, yüz yüze eğitimin başlayacağı iller
01 Mart 2021 20:55		 Restoran, cafe ve lokantaların açılacağı iller
01 Mart 2021 20:47
Hangi illerde okullar açılacak?
01 Mart 2021 20:46		 Hafta sonu yasaklarının kalktığı iller
01 Mart 2021 20:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:22 - Atatürk Havalimanında onlarca uçak yolcularını bekliyor23:20 - Güzellik merkezinde kabusu yaşadı23:13 - Bilim insanlarından 'kanser aşısı' çalışması23:09 - Hamile kamu personeli, izinli sayılmaya devam edilecek mi?23:06 - Sahibinden satılık 'mahalle'23:03 - Salgının 2021'de sona ermesini beklemek gerçekçi değil
22:51 - 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlamaları, bu illerde kaldırıldı22:45 - İstanbul Valisi'nden okulların açılmasına dair paylaşım22:39 - İzmir Valisi yeni normalleşmede intihal yaptı22:37 - İsmet öğretmen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti22:31 - Başkan Ali Erbaş: İslamofobi'ye karşı dinimizi iyi tanıtmalıyız22:16 - Kamuda esnek çalışma saatlerine ilişkin YENİ genelge yayımlandı
22:10 - MEB, yüz yüze eğitime dair detayları açıkladı22:06 - Otomobille çarpışan motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı22:05 - Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi21:55 - AK Parti ve CHP İstanbul il başkanları bir araya gelecek21:52 - Yozgat Bozok Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim başladı
21:50 - 3 büyükşehirden sadece Ankara normalleşiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, yeni kontrollü normalleşmeyi açıkladı... İşte alınan kararlar
Oğlunu Allah için kurban eden sağlık memuru tutuklandı!
Kamuda esnek çalışma saatlerine ilişkin YENİ genelge yayımlandı
Hafta sonu yasaklarının kalktığı iller
MEB, yüz yüze eğitime dair detayları açıkladı
Darbeye katılmayan 10 bin kişi soruşturuluyor... 2 bin 396 kişi açığa alındı
Tüm sınıf düzeylerinde, yüz yüze eğitimin başlayacağı iller
Restoran, cafe ve lokantaların açılacağı iller
Tüm memurların çalışma saatleri normale döndürülecek
FETÖ'cülerin yer aldığı flaş bellekteki şifre 5 yıl sonra çözüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arka sokaklar 4
sözlükte 200.konuyu açma seviyesine ulaşmak 5
insan vücudunun yüzde yetmişinin sudan oluşması 1
1 mart 2021 bakanlar kurulu açıklamaları 2
İlkokul öğretmenim 3
san marino 1
özgüven patlaması yaşayan insan 1
ice man 1
yazarlara yazma zorunluluğu gelmesi 1
ankaragücü 3
SON İLANLAR
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Zonguldak KDZ Ereğli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Niğde Ulukışla Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Nevşehir Gülşehir SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 3 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 1 İşçi Alacak
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam