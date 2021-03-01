1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Van'da İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği korona virüsü 99,9 yok eden ortam dezenfekte cihazı 4 ülkeye ihraç edildi.
 01 Mart 2021 22:05
+Aa- Yazdır
Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Van İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) İran asıllı Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, nano ve plazma teknolojisinden yararlanarak havadaki virüs, bakteri ve kötü kokuları yok etmek üzere bir cihaz geliştirdi. Korona virüsün tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına aldığı ilk günlerde hava dezenfekte cihazını üreten Dr. Fojlaley, daha sonra cihazın test aşamalarını gerçekleştirdi. Cihaz, en son İngiltere ve ardından da Dubai gibi ülkelerdeki akredite olan laboratuvarda direkt korona virüs üzerinden test edilmişti. Plazma teknolojisiyle çalışan cihazın testini gerçekleştiren laboratuvarlar; cihazın korona virüsün yanı sıra, havadaki bakterileri de yüzde 99,9 oranında yok ettiğini rapor etti.

İhracatta hedef 'Amerika'

ISO 9001, ISO 13485 ve CE belgeleri bulunan cihazın seri üretimine de başlayan Dr. Fojlaley, cihazı şu ana kadar İngiltere, Hollanda, İsveç ve İran'a ihraç etti. Fojlaley, cihazı Avrupa ülkelerin yanı sıra Amerika'ya da ihraç etmeyi hedefliyor.

"Taleplerin çoğunluğu ise Avrupa'dan geldi"

İHA muhabirine konuşan Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, cihazın plazma teknolojisiyle çalıştığını anımsattı. Cihazın hava ve yüzeydeki tüm bakteri yok ettiğini ifade eden Dr. Fojlaley, "İlk olarak Türkiye, daha sonra da İngiltere'deki akredite laboratuvarlarında direkt korona ve influenza virüsleri üzerinde denetim yapıldı. Cihaza onay geldikten sonra talepler de artmaya başladı. Taleplerin çoğunluğu ise Avrupa'dan geldi. Özellikle İngiltere, Hollanda, İsveç ülkelerinden talep oldu. Bu ülkelere ihracatını da yaptık. İran İslam Cumhuriyeti'ne çok sayıda ihracatımız oldu. İran'ın Sağlık Bakanlığı'ndan da onay alındı. Cihaza Dubai'deki akredite laboratuvarından da bakteri denetimi yapıldı ve oylandı" dedi.

Şu an hedeflerinin cihazı Amerika'ya da ihraç etmek olduğunu dile getiren Fojlaley, bunun için de özel bir tasarı yapacaklarını söyledi. Fojlaley, bu hedeflerini de yakın zamanda gerçekleştireceklerini kaydetti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bankacılık sektörünün aktifleri 6 trilyon lira oldu
01 Mart 2021 19:31		 '2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması'
01 Mart 2021 10:40
Vergi reformu paketinin detayları belli oldu
01 Mart 2021 10:31		 Türkiye'nin merakla beklenen büyüme rakamları açıklandı
01 Mart 2021 10:01
Borç yapılandırmasında süre bugün doluyor
01 Mart 2021 08:54		 Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam
28 Şubat 2021 23:55
Bitcoin 20 günün en düşük seviyesine geriledi
28 Şubat 2021 17:50		 Ankara Şeker Fabrikası şeker üretimiyle rekor kırdı
28 Şubat 2021 16:54
Kimlik tespiti için nakit çekimi ve harcama sınırı değişti
27 Şubat 2021 22:46		 Diş fırçası ithalatında tarife kontenjanı açıldı
27 Şubat 2021 18:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:22 - Atatürk Havalimanında onlarca uçak yolcularını bekliyor23:20 - Güzellik merkezinde kabusu yaşadı23:13 - Bilim insanlarından 'kanser aşısı' çalışması23:09 - Hamile kamu personeli, izinli sayılmaya devam edilecek mi?23:06 - Sahibinden satılık 'mahalle'23:03 - Salgının 2021'de sona ermesini beklemek gerçekçi değil
22:51 - 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlamaları, bu illerde kaldırıldı22:45 - İstanbul Valisi'nden okulların açılmasına dair paylaşım22:39 - İzmir Valisi yeni normalleşmede intihal yaptı22:37 - İsmet öğretmen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti22:31 - Başkan Ali Erbaş: İslamofobi'ye karşı dinimizi iyi tanıtmalıyız22:16 - Kamuda esnek çalışma saatlerine ilişkin YENİ genelge yayımlandı
22:10 - MEB, yüz yüze eğitime dair detayları açıkladı22:06 - Otomobille çarpışan motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı22:05 - Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi21:55 - AK Parti ve CHP İstanbul il başkanları bir araya gelecek21:52 - Yozgat Bozok Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim başladı
21:50 - 3 büyükşehirden sadece Ankara normalleşiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, yeni kontrollü normalleşmeyi açıkladı... İşte alınan kararlar
Oğlunu Allah için kurban eden sağlık memuru tutuklandı!
Kamuda esnek çalışma saatlerine ilişkin YENİ genelge yayımlandı
Hafta sonu yasaklarının kalktığı iller
MEB, yüz yüze eğitime dair detayları açıkladı
Darbeye katılmayan 10 bin kişi soruşturuluyor... 2 bin 396 kişi açığa alındı
Tüm sınıf düzeylerinde, yüz yüze eğitimin başlayacağı iller
Restoran, cafe ve lokantaların açılacağı iller
Tüm memurların çalışma saatleri normale döndürülecek
FETÖ'cülerin yer aldığı flaş bellekteki şifre 5 yıl sonra çözüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mai ve siyah 1
saçmasapan bir denemenin dünyanın sonunu getirme olasılığı 1
paranoya 2
san marino 1
Atomu parçalamak deyimi 3
dünya yeniden yeni 1
pandül 3
zeki olmak 1
insan vücudunun yüzde yetmişinin sudan oluşması 1
dini imanı puan olan yazar 5
SON İLANLAR
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Zonguldak KDZ Ereğli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Niğde Ulukışla Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Nevşehir Gülşehir SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 3 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 1 İşçi Alacak
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam