1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Koronavirüs nedeniyle verilen izinler

Kamuda esnek çalışma saatlerine ilişkin YENİ genelge yayımlandı

Kamuda esnek çalışma saatlerine ilişkin genelge 1 Mart 2021 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. Genelgeye göre dönüşümlü ve uzaktan çalışma uygulaması kalktı. İdari izin uygulaması ise devam edecek
 01 Mart 2021 22:16
+Aa- Yazdır
Kamuda esnek çalışma saatlerine ilişkin YENİ genelge yayımlandı

Kamu personelinin esnek çalışmasına dair yeni Genelge 1 Mart 2021 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımladı

Konu : COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler

GENELGE
2021/...

02/03/2021 tarihi itibarıyla; COVID-19 salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 26/08/2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu 2020/11 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup bu tarih itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacaktır. Gerektiğinde illerde valilerce farklı mesai saatleri belirlenebilecektir.

Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklan saklı kalacaktır. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine döneceklerdir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

MEMURLAR.NET'İN NOTU: Yürürlükten kaldırılan 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde uzaktan ve dönüşümlü çalışma uygulamasına dair hususlar yer almaktadır. 2020/11 sayılı genelge için tıklayınız.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
56 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı, sağlıkçılara getirilen izin kısıtlamasını kaldırdı
19 Ocak 2021 12:04		 Sağlık personelinin istifa, emeklilik ve izin taleplerine sınırlama
27 Ekim 2020 19:21
Tüm kamu kurumlarında, yeniden esnek çalışmaya geçildi
26 Ağustos 2020 00:12		 İdari izne esas kronik hastalıklar için yeni genelge
06 Haziran 2020 12:48
6 kurum idari izin genelgesi dışına çıkarıldı
04 Haziran 2020 16:56		 Cezaevi personeli için yurtta izolasyon uygulaması kaldırılıyor
04 Haziran 2020 10:53
Sağlık Bakanlığı 5 genel yazıyı yürürlükten kaldırdı. İstifalar serbest mi?
03 Haziran 2020 09:00		 Sağlık Bakanlığı personelini kapsayan idari izin yazısı yayımlandı
02 Haziran 2020 15:09
Sağlık Bakanlığından kronik hastalıklara dair 2 Haziran tarihli yeni yazı
02 Haziran 2020 12:21		 Hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi
02 Haziran 2020 11:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:22 - Atatürk Havalimanında onlarca uçak yolcularını bekliyor23:20 - Güzellik merkezinde kabusu yaşadı23:13 - Bilim insanlarından 'kanser aşısı' çalışması23:09 - Hamile kamu personeli, izinli sayılmaya devam edilecek mi?23:06 - Sahibinden satılık 'mahalle'23:03 - Salgının 2021'de sona ermesini beklemek gerçekçi değil
22:51 - 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlamaları, bu illerde kaldırıldı22:45 - İstanbul Valisi'nden okulların açılmasına dair paylaşım22:39 - İzmir Valisi yeni normalleşmede intihal yaptı22:37 - İsmet öğretmen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti22:31 - Başkan Ali Erbaş: İslamofobi'ye karşı dinimizi iyi tanıtmalıyız22:16 - Kamuda esnek çalışma saatlerine ilişkin YENİ genelge yayımlandı
22:10 - MEB, yüz yüze eğitime dair detayları açıkladı22:06 - Otomobille çarpışan motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı22:05 - Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi21:55 - AK Parti ve CHP İstanbul il başkanları bir araya gelecek21:52 - Yozgat Bozok Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim başladı
21:50 - 3 büyükşehirden sadece Ankara normalleşiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, yeni kontrollü normalleşmeyi açıkladı... İşte alınan kararlar
Oğlunu Allah için kurban eden sağlık memuru tutuklandı!
Kamuda esnek çalışma saatlerine ilişkin YENİ genelge yayımlandı
Hafta sonu yasaklarının kalktığı iller
MEB, yüz yüze eğitime dair detayları açıkladı
Darbeye katılmayan 10 bin kişi soruşturuluyor... 2 bin 396 kişi açığa alındı
Tüm sınıf düzeylerinde, yüz yüze eğitimin başlayacağı iller
Restoran, cafe ve lokantaların açılacağı iller
Tüm memurların çalışma saatleri normale döndürülecek
FETÖ'cülerin yer aldığı flaş bellekteki şifre 5 yıl sonra çözüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Abdullah doğanay,ömer arık 1
2021 şubat ayı sözlük ikincisi 1
cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün 2
1 mart 2021 bakanlar kurulu açıklamaları 2
Hüseyin Rahmi Gürpınar 1
ikbal 1
27.02.2021 galatasaray bb erzurumspor müsabakası 2
önümüzdeki aylara bakacağız 1
bilimsel hesap makinesi 1
pozii 2
SON İLANLAR
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Zonguldak KDZ Ereğli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Niğde Ulukışla Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Nevşehir Gülşehir SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 3 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 1 İşçi Alacak
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam