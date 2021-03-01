İsmet öğretmen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
|01 Mart 2021 22:37
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Muratpaşa ilçesindeki Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesinde 3 yıldır coğrafya öğretmeni olarak görev yapan 56 yaşındaki İsmet Türkoğlu, 17 Şubat günü kalp krizi geçirdi. Özel bir hastanede bypass operasyonu geçiren Türkoğlu, hafta sonu yine rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Türkoğlu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen dün sabah yaşam savaşını kaybetti. Meslektaşları ve öğrencileri tarafından çok sevilen ve 33 yılık öğretmen olan Türkoğlu'nun cenazesi memleketi Çorum'da toprağa verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er başsağlığı mesajında, "1 Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni İsmet Türkoğlu vefat etmiştir. Allah'tan rahmeti ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi.
Okul yönetimi ise sosyal medya sayfalarından üzüntülerini şu cümlelerle dile getirdi:
"Çok kıymetli hocamız İsmet Türkoğlu'nu kaybettik. Acımız büyük. Hocamızın ailesi ve tüm sevenlerine Allah sabırlar versin. Seni çok özleyeceğiz, İsmet Hoca, mekanın cennet olsun."
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