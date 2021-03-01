İzmir Valisi yeni normalleşmede intihal yaptı
İzmir Valisi Yavuz Selim Koşger, ufobu adlı bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı grafiği kaynak göstermeksizin paylaştı
|01 Mart 2021 22:39
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Kabine toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni normalleşme haritasını açıkladı.
Bu açıklama sonrasında hem İletişim Başkanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı birer görsel paylaştı.
Ancak, İzmir Valisi Yavuz Selim Koşger, resmi verileri kullanmak yerine @ufobu adlı bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı grafiği, kaynak göstermeksizin paylaştı, yani intihal yaptı.
İşte İzmir Valisinin o paylaşımı
İşte grafiği hazırlayan @ufobu adlı kullanıcının paylaşımı
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