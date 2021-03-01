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İstanbul Valisi'nden okulların açılmasına dair paylaşım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, okullarda yüz yüze eğitime başlanmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
 01 Mart 2021 22:45
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İstanbul Valisi'nden okulların açılmasına dair paylaşım

İstanbul Valiliği, "1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır" açıklamasını yapmıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, okullarda yüz yüze eğitime başlanmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İşte İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama:

Sevgili İstanbullular, Turuncu renk ile yüksek riskli iller arasında yer alan şehrimizde, eğitim kurumlarımızın açılma ve uygulama kriterleri Mili Eğitim Bakanımız Sayın @ziyaselcuk'un açıkladığı tablodaki gibidir.

MEB, yüz yüze eğitime dair detayları açıkladı
Memurlar.Net
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