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65 yaş üstü ve 20 yaş altın vatandaşlara iyi haber!

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması orta ve düşük riskli illerde (mavi ve sarı) kaldırıldı.
 01 Mart 2021 22:51
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65 yaş üstü ve 20 yaş altın vatandaşlara iyi haber!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası, koronavirüste 'kademeli normalleşme' kararlarını açıkladı. Alınan karara göre, 81 ilde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Rize, Edirne gibi yüksek ve çok yüksek illerde saatler uzatılırken. Düşük ve orta riskli olan Ankara, Bursa, Denizli, Malatya, Uşak ,Şanlıurfa, Diyarbakır, Van gibi illerde ise kısıtlamanın kaldırıldığı belirtildi.

Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerin durumuna göre sokağa çıkma saatleri 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için orta ve düşük riskli illerde (mavi ve sarı) kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde (turuncu ve kırmızı) sokağa çıkma sürelerinin uzatılacağını belirtti.

YASAĞIN KALKTIĞI İLLER

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

SAATLERİN GENİŞLETELECEĞİ İLLER

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.
Memurlar.Net
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