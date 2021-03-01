Hamile kamu personeli, izinli sayılmaya devam edilecek mi?
|01 Mart 2021 23:09
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, bugün itibariyle, kamu personelinin çalışma saatlerine dair Genelgesini sosyal medyadan yayımladı. Genelge için tıklayınız.
Söz konusu genelgede, 60 yaş ve üzeri personel ile kronik hastalığı olanların idari izinli sayılmalarına devam edileceği belirtilmektedir.
Hamile kamu çalışanları ise kendileriyle ilgili yeni bir gelişme olup olmadığını sormaktadır. Hamile kamu personelinin izinli sayılması uygulaması Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle değil Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün resmi yazısıydı. Tıklayınız. Geçen yıl, 2 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan yazı halen yürürlüktedir. Bu yazının yürürlükten kaldırıldığına dair bir açıklama bulunmamaktadır. Bu nedenle şuan için yeni bir karar alınmadıkça hamileliğin 24. haftası ile 32. haftasına kadar olan süre içinde, gebe personelin idari izinli sayılmasına devam edilecektir.
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