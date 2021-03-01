1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hamile kamu personeli, izinli sayılmaya devam edilecek mi?

Hamile kamu personelinin idari izinli sayılması uygulaması yürürlükte kalkmadı
 01 Mart 2021 23:09
+Aa- Yazdır
Hamile kamu personeli, izinli sayılmaya devam edilecek mi?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, bugün itibariyle, kamu personelinin çalışma saatlerine dair Genelgesini sosyal medyadan yayımladı. Genelge için tıklayınız.

Söz konusu genelgede, 60 yaş ve üzeri personel ile kronik hastalığı olanların idari izinli sayılmalarına devam edileceği belirtilmektedir.

Hamile kamu çalışanları ise kendileriyle ilgili yeni bir gelişme olup olmadığını sormaktadır. Hamile kamu personelinin izinli sayılması uygulaması Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle değil Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün resmi yazısıydı. Tıklayınız. Geçen yıl, 2 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan yazı halen yürürlüktedir. Bu yazının yürürlükten kaldırıldığına dair bir açıklama bulunmamaktadır. Bu nedenle şuan için yeni bir karar alınmadıkça hamileliğin 24. haftası ile 32. haftasına kadar olan süre içinde, gebe personelin idari izinli sayılmasına devam edilecektir.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
65 yaş üstü ve 20 yaş altın vatandaşlara iyi haber!
01 Mart 2021 22:51		 İzmir Valisi yeni normalleşmede intihal yaptı
01 Mart 2021 22:39
TSK'dan Şemdinli'deki çocuklara yardım eli
01 Mart 2021 21:37		 Tüm memurların çalışma saatleri normale döndürülecek
01 Mart 2021 20:49
Tüm memurların çalışma saatleri normale döndürülecek
01 Mart 2021 20:25		 Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı
01 Mart 2021 19:26
Hasta ziyareti yüzünden mahallenin yarısı karantinaya alındı
01 Mart 2021 18:39		 Vergi daireleri ile kamu bankaları 00.00'a kadar açık olacak
01 Mart 2021 18:10
Yapılandırmanın son günü olması nedeniyle yeni muafiyet kararı
01 Mart 2021 17:40		 Dokuz ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
01 Mart 2021 17:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:22 - Atatürk Havalimanında onlarca uçak yolcularını bekliyor23:20 - Güzellik merkezinde kabusu yaşadı23:13 - Bilim insanlarından 'kanser aşısı' çalışması23:09 - Hamile kamu personeli, izinli sayılmaya devam edilecek mi?23:06 - Sahibinden satılık 'mahalle'23:03 - Salgının 2021'de sona ermesini beklemek gerçekçi değil
22:51 - 65 yaş üstü ve 20 yaş altın vatandaşlara iyi haber!22:45 - İstanbul Valisi'nden okulların açılmasına dair paylaşım22:39 - İzmir Valisi yeni normalleşmede intihal yaptı22:37 - İsmet öğretmen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti22:31 - Başkan Ali Erbaş: İslamofobi'ye karşı dinimizi iyi tanıtmalıyız22:16 - Kamuda esnek çalışma saatlerine ilişkin YENİ genelge yayımlandı
22:10 - MEB, yüz yüze eğitime dair detayları açıkladı22:06 - Otomobille çarpışan motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı22:05 - Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi21:55 - AK Parti ve CHP İstanbul il başkanları bir araya gelecek21:52 - Yozgat Bozok Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim başladı
21:50 - 3 büyükşehirden sadece Ankara normalleşiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, yeni kontrollü normalleşmeyi açıkladı... İşte alınan kararlar
Oğlunu Allah için kurban eden sağlık memuru tutuklandı!
Kamuda esnek çalışma saatlerine ilişkin YENİ genelge yayımlandı
Hafta sonu yasaklarının kalktığı iller
MEB, yüz yüze eğitime dair detayları açıkladı
Darbeye katılmayan 10 bin kişi soruşturuluyor... 2 bin 396 kişi açığa alındı
Tüm sınıf düzeylerinde, yüz yüze eğitimin başlayacağı iller
Restoran, cafe ve lokantaların açılacağı iller
Tüm memurların çalışma saatleri normale döndürülecek
FETÖ'cülerin yer aldığı flaş bellekteki şifre 5 yıl sonra çözüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Abdullah doğanay,ömer arık 1
2021 şubat ayı sözlük ikincisi 1
cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün 2
1 mart 2021 bakanlar kurulu açıklamaları 2
Hüseyin Rahmi Gürpınar 1
ikbal 1
27.02.2021 galatasaray bb erzurumspor müsabakası 2
önümüzdeki aylara bakacağız 1
bilimsel hesap makinesi 1
pozii 2
SON İLANLAR
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Zonguldak KDZ Ereğli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Niğde Ulukışla Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Nevşehir Gülşehir SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 3 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 1 İşçi Alacak
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam