Bakan Selçuk, öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecindeki çabaları sebebiyle öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkürlerini sundu.
|01 Mart 2021 23:37
|+Aa- Yazdır
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Uzaktan eğitim sürecinde yanımızda olan tüm velilerimize, yarın okullarımızda çocuklarımızı karşılayacak olan tüm öğretmenlerimize, heyecanlarını yürekten duyduğumuz çocuklarımıza gayretleri, sabırları ve anlayışları için çok teşekkür ediyorum."
MEB, yüz yüze eğitime dair detayları açıkladı Hangi illerde okullar açılacak?
Uzaktan eğitim sürecinde yanımızda olan tüm velilerimize, yarın okullarımızda çocuklarımızı karşılaşayacak olan tüm öğretmenlerimize, heyecanlarını yürekten duyduğumuz çocuklarımıza gayretleri, sabırları ve anlayışları için çok teşekkür ediyorum.#okullarıaçıyoruzZiya Selçuk (@ziyaselcuk) March 1, 2021
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|81 il valiliğine yeni genelge: Sokağa çıkma kısıtlaması nasıl olacak?
02 Mart 2021 00:37
|2 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
02 Mart 2021 00:01
|İstanbul Valisi'nden okulların açılmasına dair paylaşım
01 Mart 2021 22:45
|Başkan Ali Erbaş: İslamofobi'ye karşı dinimizi iyi tanıtmalıyız
01 Mart 2021 22:31
|AK Parti ve CHP İstanbul il başkanları bir araya gelecek
01 Mart 2021 21:55
|3 büyükşehirden sadece Ankara normalleşiyor
01 Mart 2021 21:50
|Bakan Koca, illerin risk değerlendirme haritasını açıkladı
01 Mart 2021 21:49
|Vaka sayısı 10 bin sınırına yaklaştı
01 Mart 2021 21:11
|Cumhurbaşkanlığı, bu normalleşme paylaşımını yaptı
01 Mart 2021 21:07
|Tüm sınıf düzeylerinde, yüz yüze eğitimin başlayacağı iller
01 Mart 2021 20:55