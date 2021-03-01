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Rusya'nın Vorkuta kenti 'buz kent'e döndü

Rusya'ya bağlı Vorkuta'nın oblast bölgelerinden gelen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Hava sıcaklıklarının eksi 50 dereceye kadar düştüğü bölge adeta hayalet şehre döndü.
 01 Mart 2021 23:40
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Rusya Federasyonu'na bağlı Komi Cumhuriyeti'nin SSCB döneminde madencilik alanında önemli kentlerinden biri olan Vorkuta'nın oblast bölgeleri, SSCB'nin dağılmasından sonra madencilik alanında sıkıntılı günler yaşamaya başladı.

Bölgede yaşanan aşırı soğuklar, eksi 50 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ve işsizlik göçü tetikledi. Bölgede her geçen yıl yaşanan göç, 2013'den sonra bazı yerleşim yerlerini adeta hayalet şehre dönüştürdü.

Vorkuta kent merkezine 19 kilometre uzaklıkta Sementnozavodsky bölgesinde de terk edilen apartmanların dairelerinin içi ve dış yüzeyi, katları, merdivenleri ve posta kutularına kadar her noktası buzla kaplandı.

YAKUTİSTAN'DA HAVA SICAKLIĞI EKSİ 50'NİN ALTINDA

Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan Cumhuriyeti'nin üç bölgesinde hava sıcaklıklarında ciddi düşüş görüldü. Meteorolojiden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının Kahabardino bölgesinde eksi 54, Verkhoyansk'ta eksi 49 ve Deputatsky'de ise eksi 45 derecenin altına düştüğü aktarıldı.
Anadolu Ajansı
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