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EGM'den sosyal medya hesaplarını korumak için 5 öneri

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eğitim ve farkındalık programı SİBERAY, sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesini engellemek için beş öneride bulundu.
 01 Mart 2021 23:46
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EGM'den sosyal medya hesaplarını korumak için 5 öneri

Dünya genelinde 4.66 milyar insan internet kullanıyor. Toplam sosyal medya kullanıcı sayısı ise 4.20 milyar. En çok kullanıcısı olan sosyal medya platformu Facebook.

We Are Social raporuna göre, Türkiye'de günlük internet kullanımı 7 saat 57 dakika. İnsanlar günde 3 saate yakın bir süreyi sosyal medyaya ayırıyor.

Bu kadar yoğun kullanılan ve kişisel bilgilerinin olduğu sosyal medya hesapları korumak için atılması gereken adımlar nelerdir?

TRT Haber, bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın önerilerini şu şekilde derledi:

  • Şüpheli giriş uyarılarını açın:Bu sayede başka biri hesaba giriş yaptığında önceden haberiniz olur ve önlem alabilirsiniz.
  • Güvenli olmayan uygulamalara dikkat edin: Güvenliğinden şüphe duyduğunuz uygulamalar, sosyal medya hesaplarınıza erişebilir ve sizin kontrolünüz dışında şeyler yapabilir.
  • Sosyal medya hesabına kayıtlı e-mail ve telefon numarasını güncel tutun: Şifrenizi güncellemek ve değiştirmek için tek kullanımlık kodlar, e-mail ve telefon numarasına gönderilir.
  • Sosyal medya hesabına kayıtlı e-mail ve telefon numarasını güncel tutun: Şifresini unuttuğunuz e-mail adresini ve kullanmadığınız telefon numarasını güncelleyin.
  • İki faktörlü kimlik doğrulamasını aktif hale getirin: Bu özelliği aktif hale getirdiğinizde, hesabınıza giriş yapmak için telefonunuza tek kullanımlık şifre gönderilir.

    •
    TRT
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